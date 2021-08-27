Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747612706.html
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 27.08.2021
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек
Более 70 пациентов эвакуировали из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар, по предварительным данным, его причиной стало возгорание... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:40
2021-08-27T23:40
происшествия
общество
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Более 70 пациентов эвакуировали из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар, по предварительным данным, его причиной стало возгорание матраса, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля."Поступило сообщение о возгорании в больнице... Когда пожарные расчеты прибыли на место, матрас, ставший причиной пожара, уже потушили", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, было эвакуировано более 70 человек", - сказал представитель ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c88de2ece18698238e960b2f368100ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:40 27.08.2021
 
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек

МЧС: из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Более 70 пациентов эвакуировали из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар, по предварительным данным, его причиной стало возгорание матраса, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля.
"Поступило сообщение о возгорании в больнице... Когда пожарные расчеты прибыли на место, матрас, ставший причиной пожара, уже потушили", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, было эвакуировано более 70 человек", - сказал представитель ГУ МЧС по региону.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
 
ПроисшествияОбществоЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния