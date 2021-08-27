https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747612706.html
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 27.08.2021
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек
Более 70 пациентов эвакуировали из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар, по предварительным данным, его причиной стало возгорание... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:40
2021-08-27T23:40
2021-08-27T23:40
происшествия
общество
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Более 70 пациентов эвакуировали из городской клинической больницы Ярославля, где случился пожар, по предварительным данным, его причиной стало возгорание матраса, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля."Поступило сообщение о возгорании в больнице... Когда пожарные расчеты прибыли на место, матрас, ставший причиной пожара, уже потушили", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, было эвакуировано более 70 человек", - сказал представитель ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html
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происшествия, общество, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек
МЧС: из больницы в Ярославле, где произошел пожар, эвакуировали более 70 человек