https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747521594.html

Суд признал законным помещение в психбольницу избитой санитарами женщины

Суд признал законным помещение в психбольницу избитой санитарами женщины - РИА Новости, 27.08.2021

Суд признал законным помещение в психбольницу избитой санитарами женщины

Суд в Ярославле признал законным принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу женщины, избитой санитарами, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:26

2021-08-27T14:26

2021-08-27T14:59

происшествия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

сергей бабуркин

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Суд в Ярославле признал законным принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу женщины, избитой санитарами, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Ярославля Татьяна Земскова.Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин ранее заявлял РИА Новости, что решение о законности помещения женщины в психиатрическую больницу примет суд. Согласно данным Ленинского суда Ярославля, заседание было назначено на пятницу."В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд принял решение о госпитализации в женщины в стационар в недобровольном порядке", - сказала собеседница.Земскова отметила, что судебное заседание проходило в медучреждении в присутствии самой госпитализированной.Представитель прокуратуры пояснила, что областная психиатрическая больница вышла в суд с административным иском о госпитализации в недобровольном порядке. Собеседница подчеркнула, что это стандартная процедура."После того, как пациент был госпитализирован, медучреждение должно в течение 48 часов обратиться в суд с иском, обосновав необходимость прохождения пациентом лечения в условиях стационара", - уточнила Земскова.Бабуркин рассказал, что присутствовал в судебном заседании, процесс проходил с соблюдением всех прав госпитализированной. "Она, с одной стороны, протестовала против недобровольной госпитализации, а с другой стороны, говорила, что готова продолжать лечение, но дома. Но суд принял решение госпитализировать. Насколько я понял, у больницы такая позиция – как только появятся основания для выписки, они незамедлительно это сделают", - заявил омбудсмен.Собеседник добавил, что у женщины есть сын-школьник, он пока остается со своим отцом, с которым мама в разводе.Резонанс вызвало видео с установленной в лифте камеры, запись попала в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате. Чтобы усмирить ее, один санитар несколько раз сильно бьет женщину в бок, потом второй бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил их действия. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников.СК возбудил в отношении санитаров уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).

https://ria.ru/20210824/konflikt-1746930504.html

https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html

ярославль

россия

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происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), сергей бабуркин, россия