Ярмыш обжаловала приговор
Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
"Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, которым Киру Ярмыш признали виновной", - написала Полякова в Twitter.
До суда документы еще не дошли. "В суд жалоба защиты на приговор Ярмыш пока не поступила", - сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
26 августа, 14:59В квартире экс-главы штаба Навального* в Петербурге провели обыски
Помимо Ярмыш вынесены еще три приговора: экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" *(запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, соратник Навального Николай Ляскин – 1 год ограничения свободы, брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", - 1 год условно.
Другими фигурантами дела являются столичные мундепы Людмила Штейн и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратник Навального Олег Степанов и глава "Альянса врачей" ** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.