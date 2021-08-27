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Ярмыш обжаловала приговор
Ярмыш обжаловала приговор - РИА Новости, 27.08.2021
Ярмыш обжаловала приговор
Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:45
2021-08-27T16:45
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мария алехина
pussy riot
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
николай ляскин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц."Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, которым Киру Ярмыш признали виновной", - написала Полякова в Twitter.До суда документы еще не дошли. "В суд жалоба защиты на приговор Ярмыш пока не поступила", - сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Помимо Ярмыш вынесены еще три приговора: экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" *(запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, соратник Навального Николай Ляскин – 1 год ограничения свободы, брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", - 1 год условно.Другими фигурантами дела являются столичные мундепы Людмила Штейн и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратник Навального Олег Степанов и глава "Альянса врачей" ** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210827/lavrov-1747530244.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, мария алехина, pussy riot, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, николай ляскин, россия, людмила штейн (депутат)
16:45 27.08.2021
 
Ярмыш обжаловала приговор

Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Защита пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш обжаловала приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
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"Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, которым Киру Ярмыш признали виновной", - написала Полякова в Twitter.
До суда документы еще не дошли. "В суд жалоба защиты на приговор Ярмыш пока не поступила", - сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
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Помимо Ярмыш вынесены еще три приговора: экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" *(запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, соратник Навального Николай Ляскин – 1 год ограничения свободы, брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", - 1 год условно.
Другими фигурантами дела являются столичные мундепы Людмила Штейн и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратник Навального Олег Степанов и глава "Альянса врачей" ** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМария АлехинаPussy RiotИв РошеФонд борьбы с коррупциейНиколай ЛяскинРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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