https://ria.ru/20210827/vzyatka-1747479509.html

Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии за взятки

Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 27.08.2021

Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 года колонии за взятки

Суд приговорил за взятки экс-заместителя губернатора Владимирской области к 8,5 годам колонии общего режима со штрафом в 8 миллионов рублей, сообщается на сайте РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:37

2021-08-27T11:37

2021-08-27T11:37

происшествия

владимирская область

владимир

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Суд приговорил за взятки экс-заместителя губернатора Владимирской области к 8,5 годам колонии общего режима со штрафом в 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Ленинского районного суда Владимира."Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области, директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области М., обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, и в отношении О. и Л. за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах", - говорится в сообщении.Уточняется, что бывшая чиновница за вознаграждение оказала содействие в обеспечении победы в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования. При рассмотрении дела она вину не признала. Обвиняемые в даче взятки, в свою очередь, признали вину полностью.По данным местных СМИ, речь идет о бывшем заместителе губернатора Владимирской области Елене Мазанько.Суд назначил ей "наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года 6 месяцев". Кроме того, с нее взысканы и обращены в собственность государства полученные на взятках 3 миллиона рублей.Обвиняемые в даче взятки получили условные сроки. Приговор в законную силу не вступил.О возбуждении в отношении нее уголовного дела СК РФ сообщил в июне 2017 года. Мазанько подозревалась в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации области и поставку мебели.

https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html

https://ria.ru/20210819/arest-1746306156.html

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происшествия, владимирская область, владимир, следственный комитет россии (ск рф), россия