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В английском курортном городе прогремел взрыв

В английском курортном городе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.08.2021

В английском курортном городе прогремел взрыв

В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Daily Express. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:42

2021-08-27T13:42

2021-08-27T15:03

в мире

англия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Daily Express.Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.Причины случившегося устанавливаются.Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.

англия

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2021

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в мире, англия