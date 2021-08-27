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В английском курортном городе прогремел взрыв
В английском курортном городе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.08.2021
В английском курортном городе прогремел взрыв
В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Daily Express. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:42
2021-08-27T13:42
2021-08-27T15:03
в мире
англия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Daily Express.Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.Причины случившегося устанавливаются.Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.
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РИА Новости
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в мире, англия
13:42 27.08.2021 (обновлено: 15:03 27.08.2021)
В английском курортном городе прогремел взрыв
В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа прогремел взрыв в промышленной зоне
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщает Daily Express.
Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.
Причины случившегося устанавливаются.
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.