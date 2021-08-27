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Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13 - РИА Новости, 27.08.2021
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13, сообщили в администрации США. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:29
2021-08-27T01:29
2021-08-27T01:29
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13, сообщили в администрации США.Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения.Представитель администрации США сообщил, что один из военных скончался от ран, передает агентство Рейтер.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропортПозже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям талибов (движение запрещено в РФ как террористическое), был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, кабул (город)
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13, один военный умер от ран
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле
, возросло до 13, сообщили в администрации США
.
Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения.
Представитель администрации США сообщил, что один из военных скончался от ран, передает агентство Рейтер
.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям талибов (движение запрещено в РФ как террористическое), был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.
*Запрещенная в России террористическая организация