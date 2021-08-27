https://ria.ru/20210827/vzryv-1747442683.html

Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13

Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13 - РИА Новости, 27.08.2021

Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13

Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13, сообщили в администрации США. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:29

2021-08-27T01:29

2021-08-27T01:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле, возросло до 13, сообщили в администрации США.Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения.Представитель администрации США сообщил, что один из военных скончался от ран, передает агентство Рейтер.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропортПозже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям талибов (движение запрещено в РФ как террористическое), был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/terrorist-1747437124.html

сша

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город)