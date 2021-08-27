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Участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят 7,8 миллиарда рублей
Участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят 7,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.08.2021
Участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят 7,8 миллиарда рублей
Правительство РФ выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавирусной РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:38
2021-08-27T14:38
2021-08-27T14:48
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тысяч рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты", - говорится в документе.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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14:38 27.08.2021 (обновлено: 14:48 27.08.2021)
Участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят 7,8 миллиарда рублей
Правительство выделило 7,8 миллиарда рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19