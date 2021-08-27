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В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей
В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей - РИА Новости, 27.08.2021
В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей
Единовременную выплату десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:11
2021-08-27T19:11
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
пенсии
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Единовременную выплату десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области."Полагающуюся &lt;…&gt; сумму они получат в сентябре", — напомнили в ведомстве.В ПФР отметили, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.С предложением провести дополнительную разовую выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам выступил президент Владимир Путин. Помощь получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим. При этом, для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.
https://ria.ru/20210825/pensii-1747233553.html
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, пенсии, пенсионеры, россия
19:11 27.08.2021
 
В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей

ПФР: выплату в 10 тысяч рублей получат те, кто стал пенсионером до 31 августа 2021 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Единовременную выплату десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.
"Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", — напомнили в ведомстве.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 17:35
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты десяти тысяч рублей
В ПФР отметили, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.
С предложением провести дополнительную разовую выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам выступил президент Владимир Путин. Помощь получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим. При этом, для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:33
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным
 
ОбществоВладимир ПутинПенсионный фонд РФПенсииПенсионерыРоссия
 
 
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