https://ria.ru/20210827/vyplata-1747585238.html

В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей

В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей - РИА Новости, 27.08.2021

В ПФР рассказали, кто из пенсионеров получит выплату в десять тысяч рублей

Единовременную выплату десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:11

2021-08-27T19:11

2021-08-27T19:11

общество

владимир путин

пенсионный фонд рф

пенсии

пенсионеры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Единовременную выплату десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области."Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", — напомнили в ведомстве.В ПФР отметили, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.С предложением провести дополнительную разовую выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам выступил президент Владимир Путин. Помощь получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим. При этом, для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.

https://ria.ru/20210825/pensii-1747233553.html

https://ria.ru/20210826/vyplaty-1747323522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, пенсии, пенсионеры, россия