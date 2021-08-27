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ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов
ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов - РИА Новости, 27.08.2021
ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов
ЦБ не исключает блокировки в России иностранных VPN-сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T00:49
2021-08-27T00:49
технологии
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ЦБ не исключает блокировки в России иностранных VPN-сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Как сообщили в ЦБ, ряду банков уже разосланы письма. Регулятор, как отметили в пресс-службе, считает необходимыми консультации с финансовыми организациями, чтобы "не допустить нарушения их операционной надежности" в случае, если VPN-сервисы будут заблокированы.В конце июня Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.В середине того же месяца Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, чтобы помешать обходу блокирования доступа к запрещенной информации. При этом в ведомстве отмечали, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.
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технологии, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
00:49 27.08.2021
 
ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов

ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок иностранных VPN-сервисов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ЦБ не исключает блокировки в России иностранных VPN-сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Как сообщили в ЦБ, ряду банков уже разосланы письма. Регулятор, как отметили в пресс-службе, считает необходимыми консультации с финансовыми организациями, чтобы "не допустить нарушения их операционной надежности" в случае, если VPN-сервисы будут заблокированы.
В конце июня Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
В середине того же месяца Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, чтобы помешать обходу блокирования доступа к запрещенной информации. При этом в ведомстве отмечали, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.
В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.
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ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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