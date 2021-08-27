https://ria.ru/20210827/vpn-1747441091.html

ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов

ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов - РИА Новости, 27.08.2021

ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов

ЦБ не исключает блокировки в России иностранных VPN-сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T00:49

2021-08-27T00:49

2021-08-27T00:49

технологии

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ЦБ не исключает блокировки в России иностранных VPN-сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Как сообщили в ЦБ, ряду банков уже разосланы письма. Регулятор, как отметили в пресс-службе, считает необходимыми консультации с финансовыми организациями, чтобы "не допустить нарушения их операционной надежности" в случае, если VPN-сервисы будут заблокированы.В конце июня Роскомнадзор направил в российские ведомства просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями ряда сервисов VPN — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.В середине того же месяца Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, чтобы помешать обходу блокирования доступа к запрещенной информации. При этом в ведомстве отмечали, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.

https://ria.ru/20210617/opera-1737486850.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия