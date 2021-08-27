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Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 27.08.2021
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей
К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции -... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:21
2021-08-27T01:21
2021-08-27T01:21
экономика
инвестиции
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klopenko group
егор клопенко
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции - это не лотерея, и выбирать только те способы инвестирования, которые не сопряжены с высокими рисками, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор КлопенкоКлопенко советует попробовать вложить эту сумму в акции, если вы уверены, что сможете не вытаскивать эти 10 тысяч год или больше.
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экономика, инвестиции, россия, klopenko group, егор клопенко
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей
Финансист Клопенко посоветовал россиянам вложить десять тысяч рублей в акции