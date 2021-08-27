https://ria.ru/20210827/vlozhenie-1747442460.html

Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей

Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 27.08.2021

Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей

К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции -... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:21

2021-08-27T01:21

2021-08-27T01:21

экономика

инвестиции

россия

klopenko group

егор клопенко

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции - это не лотерея, и выбирать только те способы инвестирования, которые не сопряжены с высокими рисками, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор КлопенкоКлопенко советует попробовать вложить эту сумму в акции, если вы уверены, что сможете не вытаскивать эти 10 тысяч год или больше.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, инвестиции, россия, klopenko group, егор клопенко