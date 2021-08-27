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Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 27.08.2021
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей
К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции -... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:21
2021-08-27T01:21
экономика
инвестиции
россия
klopenko group
егор клопенко
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции - это не лотерея, и выбирать только те способы инвестирования, которые не сопряжены с высокими рисками, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор КлопенкоКлопенко советует попробовать вложить эту сумму в акции, если вы уверены, что сможете не вытаскивать эти 10 тысяч год или больше.
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экономика, инвестиции, россия, klopenko group, егор клопенко
01:21 27.08.2021
 
Финансист научил, как выгодно вложить десять тысяч рублей

Финансист Клопенко посоветовал россиянам вложить десять тысяч рублей в акции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГраффити на стене
Граффити на стене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. К вложениям в 10 тысяч рублей нужно относиться с той же степенью ответственности, как если бы речь шла о 10 миллионах рублей. Нужно запомнить, что инвестиции - это не лотерея, и выбирать только те способы инвестирования, которые не сопряжены с высокими рисками, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко
"Выбирая инструмент для инвестиций, следует исходить из того, как долго вы можете не пользоваться этой суммой. Если необходимость забрать деньги может возникнуть в любой момент, то инвестиции в акции вам не подходят – здесь часто приходится очень долго ждать доходности, а необходимость продать в неподходящий момент может принести вам убытки", - обращает внимание эксперт.
Клопенко советует попробовать вложить эту сумму в акции, если вы уверены, что сможете не вытаскивать эти 10 тысяч год или больше.
 
ЭкономикаИнвестицииРоссияKlopenko GroupЕгор Клопенко
 
 
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