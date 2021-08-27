https://ria.ru/20210827/vkontakte-1747475673.html

ВКонтакте разрешила скачивать музыку прямо в приложении

ВКонтакте разрешила скачивать музыку прямо в приложении - РИА Новости, 27.08.2021

ВКонтакте разрешила скачивать музыку прямо в приложении

ВКонтакте разрешила скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на Музыку ВКонтакте, VK Combo и BOOM. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:28

2021-08-27T11:28

2021-08-27T11:28

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ВКонтакте разрешила скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на Музыку ВКонтакте, VK Combo и BOOM. Возможность прослушивать песни на телефоне в фоновом режиме останется только у пользователей с подпиской. Это касается и приложения BOOM. Изменения начнут действовать с 30 августа.Сама Музыка ВКонтакте остается бесплатной: ее можно слушать в десктопной версии ВКонтакте и в открытом мобильном приложении. Обновления коснулись и рекомендаций платформы. Они стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию. Подписка на VK Combo обойдется пользователям в 169 рублей в месяц, для новых пользователей действует специальная цена — 75 рублей в месяц в течение полугода. Подписка объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и ее партнеров.

https://ria.ru/20210825/vkontakte-1747188588.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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