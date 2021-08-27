https://ria.ru/20210827/video-1747579224.html

Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае

Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае - РИА Новости, 27.08.2021

Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае

Последствия крушения Су-24 в Пермском крае попали на видео. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:36

2021-08-27T18:36

2021-08-27T20:13

происшествия

пермский край

пермь

су-24

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Последствия крушения Су-24 в Пермском крае попали на видео.На опубликованных очевидцами кадрах видны клубы поднимающегося дыма.Штурмовик без вооружения направлялся на авиазавод для планового ремонта. Он потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности, на земле разрушений нет.Оба пилота катапультировались, их доставили в ближайшую больницу для осмотра. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что состояние летчиков удовлетворительное.

https://ria.ru/20210819/samolety-1746292328.html

пермский край

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы. 2021-08-27T18:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, су-24