https://ria.ru/20210827/video-1747579224.html
Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае
Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае - РИА Новости, 27.08.2021
Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае
Последствия крушения Су-24 в Пермском крае попали на видео. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:36
2021-08-27T18:36
2021-08-27T20:13
происшествия
пермский край
пермь
су-24
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Последствия крушения Су-24 в Пермском крае попали на видео.На опубликованных очевидцами кадрах видны клубы поднимающегося дыма.Штурмовик без вооружения направлялся на авиазавод для планового ремонта. Он потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности, на земле разрушений нет.Оба пилота катапультировались, их доставили в ближайшую больницу для осмотра. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что состояние летчиков удовлетворительное.
https://ria.ru/20210819/samolety-1746292328.html
пермский край
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Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы.
2021-08-27T18:36
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происшествия, пермский край, пермь, су-24
18:36 27.08.2021 (обновлено: 20:13 27.08.2021)
Опубликовано видео с места крушения Су-24 в Пермском крае
Очевидцы опубликовали видео с места крушения Су-24 в Пермском крае