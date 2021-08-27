https://ria.ru/20210827/venediktov-1747520215.html

Венедиктов удивился отказу в регистрации Жириновского на онлайн-голосование

Венедиктов удивился отказу в регистрации Жириновского на онлайн-голосование - РИА Новости, 27.08.2021

Венедиктов удивился отказу в регистрации Жириновского на онлайн-голосование

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:20

2021-08-27T14:20

2021-08-27T14:20

политика

севастополь

москва

владимир жириновский

алексей венедиктов (журналист)

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой проверить, почему лидера ЛДПР Владимира Жириновского не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование.Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку."Я обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой тщательно проверить, в чем причина нерегистрации Владимира Жириновского",- написал Венедиктов в своем Telegram-канале.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.

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политика, севастополь, москва, владимир жириновский, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф, лдпр, россия