09:35 27.08.2021 (обновлено: 10:10 27.08.2021)
Ректоры иностранных вузов приедут на конференцию по образованию на ВЭФ
Ректоры австралийских, китайских и японских вузов приедут на конференцию по образованию на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Ректоры вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая и ведущих российских вузов планируют принять участие в международной конференции по образованию стран АТЭС, которая пройдет в рамках Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Кошель.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"В рамках программы ВЭФ состоится международная конференция по образованию стран АТЭС, которую ДВФУ проводит на протяжении 10 лет с участием ведущих университетов стран АТР и России. Уже получено согласие о приезде со стороны ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая, а также многих российских университетов, в том числе Санкт-Петербургского госуниверситета, Высшей школы экономики, МГИМО. Конференция состоится в гибридном формате, поэтому мы ожидаем большее количество гостей по сравнению с предыдущими годами", - рассказал Кошель.
По его словам, благодаря формату "онлайн плюс офлайн" кто-то будет присутствовать очно, а кто-то подключится удаленно. В том числе среди дистанционных участников будет генеральный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – значимой международной организации.
"Ожидаем, что в этом году конференция по образованию стран АТЭС станет самой представительной за 10 лет", - отметил собеседник.
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