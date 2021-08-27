https://ria.ru/20210827/vef-1747457415.html

Ректоры иностранных вузов приедут на конференцию по образованию на ВЭФ

Ректоры иностранных вузов приедут на конференцию по образованию на ВЭФ - РИА Новости, 27.08.2021

Ректоры иностранных вузов приедут на конференцию по образованию на ВЭФ

Ректоры вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая и ведущих российских вузов планируют принять участие в международной конференции по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:35

2021-08-27T09:35

2021-08-27T10:10

владивосток

дальневосточный федеральный университет

атэс

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Ректоры вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая и ведущих российских вузов планируют принять участие в международной конференции по образованию стран АТЭС, которая пройдет в рамках Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Кошель.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."В рамках программы ВЭФ состоится международная конференция по образованию стран АТЭС, которую ДВФУ проводит на протяжении 10 лет с участием ведущих университетов стран АТР и России. Уже получено согласие о приезде со стороны ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая, а также многих российских университетов, в том числе Санкт-Петербургского госуниверситета, Высшей школы экономики, МГИМО. Конференция состоится в гибридном формате, поэтому мы ожидаем большее количество гостей по сравнению с предыдущими годами", - рассказал Кошель.По его словам, благодаря формату "онлайн плюс офлайн" кто-то будет присутствовать очно, а кто-то подключится удаленно. В том числе среди дистанционных участников будет генеральный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – значимой международной организации."Ожидаем, что в этом году конференция по образованию стран АТЭС станет самой представительной за 10 лет", - отметил собеседник.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>

https://ria.ru/20210826/vef-1747329354.html

владивосток

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владивосток, дальневосточный федеральный университет, атэс, восточный экономический форум — 2021 (вэф)