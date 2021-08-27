https://ria.ru/20210827/koshel-1747342834.html

Алексей Кошель: гости ВЭФ будут жить в обновленных корпусах ДВФУ

Алексей Кошель: гости ВЭФ будут жить в обновленных корпусах ДВФУ - РИА Новости, 27.08.2021

Алексей Кошель: гости ВЭФ будут жить в обновленных корпусах ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке к Восточному экономическому форуму закупил дополнительные системы для обеспечения санитарной... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:00

2021-08-27T10:00

2021-08-27T10:06

общество

интервью

узбекистан

мгимо

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке к Восточному экономическому форуму закупил дополнительные системы для обеспечения санитарной безопасности и отремонтировал номерной фонд и административные здания, заявил исполняющий обязанности ректора университета Алексей Кошель. О том, сколько средств направлено вузу для подготовки к ВЭФ, как сегодня учатся северокорейские студенты ДВФУ, и почему вырос интерес индийской молодежи к университету, он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Надежда Егорова.– Алексей Сергеевич, Дальневосточный федеральный университет в сентябре вновь примет Восточный экономический форум. Как ДВФУ готовится к этому мероприятию?– Восточный экономический форум – это традиционно знаковое событие для ДВФУ. В 2020 году ВЭФ не состоялся в силу эпидемических ограничений, но мы очень рады, что в этом году, несмотря на то, что пандемия еще не отступила, найдена возможность провести мероприятия форума, и мы в них заинтересованы.С 2017 года ДВФУ выступает специальным партнером ВЭФ, в его подготовке и проведении мы принимаем самое активное участие. Форум для университета – это не только возможность принять значимое международное событие, заявить о себе как о центре науки и образования в АТР, встретить президента РФ, по инициативе которого был создан ДВФУ, и продолжается его развитие. Но это еще и возможность получить дополнительные инвестиции в инфраструктуру кампуса, что тоже очень хорошо.Благодаря этому кампус с каждым годом преображается, становится университетским городом мирового уровня, привлекательным для учащихся из разных регионов России, для студентов из-за рубежа, для преподавателей и ученых мирового уровня.ВЭФ дает возможность нашим экспертам поучаствовать в деловой программе форума, а ученым – расширять контакты и диалог с лучшими представителями делового сообщества России и стран АТР. ВЭФ интересен и студентам, потому что многие наши ребята принимают участие в форуме в качестве волонтеров и участников молодежных площадок.– Вы упомянули существенные инвестиции в развитие кампуса перед ВЭФ. Какие работы проводятся?– Ежегодно университет получает достаточно большие целевые бюджетные инвестиции в свое развитие в рамках подготовки к ВЭФ. Дополнительно университет привлекает собственные средства, за счет чего в этом году проведено большое количество работ по улучшению инфраструктуры. В частности мы существенно улучшили безбарьерную среду. Кампус стал еще более доступен для студентов, преподавателей и гостей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, на днях в ДВФУ завершила тренироваться паралимпийская сборная РФ, и спортсмены дали высокую оценку безбарьерной среде кампуса.Другое направление работы связано с улучшением мест проживания в студенческих гостиничных корпусах и в гостиницах, которые предназначены для участников и гостей мероприятий, для преподавательского и научного состава работников. Проведены ремонты в учебных и административных зданиях кампуса.Также один из важнейших аспектов при подготовке к ВЭФ в этом году – дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в университете. Мы закупили дополнительные системы обеззараживания воздуха, отремонтировали действующую систему кондиционирования и вентиляции. У нас здесь особый климат, и система нуждается в постоянном содержании и совершенствовании, чтобы в кампусе было комфортно находиться в любое время года.– Сколько номеров предоставит вуз для гостей и участников форума? Увеличится ли их число по сравнению с ВЭФ-2019?– Традиционно для гостей и участников ВЭФ в кампусе предоставляется 4100 мест. По сравнению с 2019 годом эта цифра не изменилась. Дополнительно здесь проживают сотрудники служб обеспечения, специалисты по безопасности – их внушительное число.– Будет ли сдвинуто начало учебного года для студентов в связи с проведением ВЭФ?– ДВФУ ежегодно в связи с проведением ВЭФ начинает учебный год на две недели позже, чем остальные вузы России. В этом году обучение стартует 13 сентября. У ребят будет возможность еще немного отдохнуть, зарядиться хорошими эмоциями перед занятиями и не почувствовать на себе сложностей, связанных с ограничениями по безопасности в связи с проведением ВЭФ на площадке кампуса. В то же время после форума мы сможем принять студентов уже в обновленном и улучшенном кампусе.– Как ДВФУ будет представлен на ВЭФ-2021? Планируете ли подписание соглашений?– ДВФУ является полноправным участником ВЭФ, встроенным практически во все его активности, а также сам инициирует многие мероприятия на полях форума. В этом году университет также будет представлен на форуме достаточно масштабно.В рамках программы ВЭФ состоится международная конференция по образованию стран АТЭС, которую ДВФУ проводит на протяжении 10 лет с участием ведущих университетов стран АТР и России. Уже получено согласие о приезде со стороны ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая, а также многих российских университетов, в том числе Санкт-Петербургского госуниверситета, Высшей школы экономики, МГИМО.Конференция состоится в гибридном формате, поэтому мы ожидаем большее количество гостей по сравнению с предыдущими годами. Благодаря формату "онлайн плюс офлайн" кто-то будет присутствовать очно, а кто-то подключится удаленно. В том числе среди дистанционных участников будет генеральный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – значимой международной организации. Ожидаем, что в этом году конференция по образованию стран АТЭС станет самой представительной за 10 лет.Кроме того, на площадке ВЭФ развернет свою работу Техно-гостиная, которую ДВФУ организует совместно с министерством науки и высшего образования РФ, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентством стратегических инициатив. В Год науки и технологий Техно-гостиная призвана привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока.В Техно-гостиной будут представлены технологические решения, научные разработки и проекты, а также состоится диалог между экспертами из разных сфер деятельности, учеными, политиками, бизнесменами, с участием которых готовится множество секций. Деловая программа включает треки "Наука", "Образование", "Высокие технологии", "Новые территории" и "Приоритет-2030", где ДВФУ презентует свою заявку на участие в беспрецедентной по масштабам государственной программе поддержки ведущих университетов страны.На площадке Техно-гостиной ДВФУ подпишет свыше 10 партнерских соглашений, которые преимущественно закрепляют ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве, пролонгируют двусторонние отношения или расширяют формат существующего взаимодействия.– Какие приоритеты развития ДВФУ заявлены в программу "Приоритет-2030" и будут также представлены на ВЭФ?– Мы рассчитываем, что программа "Приоритет-2030" станет базовым инструментом для достижения целей прорывного научно-технологического и пространственного развития Дальнего Востока России. Для этого под эгидой Дальневосточного федерального университета уже сформирована мощная экосистема с центрами компетенций в области исследования Мирового океана, наукоемких технологий и передовых материалов, наук о жизни и биомедицины, информационных технологий и так далее. По всем этим прорывным направлениям в структуре ДВФУ созданы новые стратегические академические единицы, новые институты. В них уже завершился набор студентов на новый учебный год, и мы отмечаем повышенный интерес к ним со стороны выпускников практически со всех регионов страны.Программа развития ДВФУ в рамках "Приоритета-2030" усиливает уже запущенные и реализуемые научные, образовательные, инновационные проекты и выводит их на новый уровень, позволяя создать на Русском острове современный университетский город. Именно он станет точкой притяжения, развития и подготовки талантов из России и стран АТР для дальнейшего включения в высокотехнологичные сегменты экономики Дальнего Востока.Уже несколько лет подряд одними из самых востребованных становятся IT-направления, что подтверждает статус ДВФУ как лидера на Дальнем Востоке по подготовке специалистов в области информационных технологий. Университет последовательно расширяет набор на образовательные программы в данной области и совершенствует их благодаря сотрудничеству с ведущими IT-компаниями.Одним из прорывных научных направлений в ДВФУ становятся передовые материалы и наукоемкие технологии. Одноименный институт в сотрудничестве с НИЦ "Курчатовский институт" занимается реализацией проекта по созданию установки мирового уровня "мегасайнс". На Русском острове после 2024 года появится синхротрон, это даст возможность проводить научные исследования, которых на Дальнем Востоке не было никогда. Сегодня большой пласт научных исследований сосредоточен в АТР – это Китай, Япония, Корея, Сингапур, Австралия. И Дальний Восток, и ДВФУ получат уникальную возможность для проведения исследований аналогичного уровня здесь вместе с учеными из стран АТР.Еще одним вектором развития ДВФУ и в целом острова Русский является инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), созданный в 2020 году правительством РФ по инициативе университета. Ядром ИНТЦ станут компании, которые уже являются лидерами в области науки и технологий, экспортируют свою высокотехнологичную продукцию на рынки АТР, создают или имеют производства на Дальнем Востоке.– Сколько потенциальных резидентов уже заявились в ИНТЦ? Если ли среди них крупные компании?– К ИНТЦ проявляют повышенный интерес как российские, так и зарубежные высокотехнологичные компании, желающие совместно заниматься реализацией наукоемких проектов. На текущий момент ведутся переговоры с более чем 30 компаниями о наделении их статусом "резидент". На форуме ожидается подписание соглашений с первыми тремя крупными резидентами ИНТЦ. Они позволят создать здесь центры, которые на десятилетие вперед обеспечат развитие Дальнего Востока.– Как в этом году проходит приемная кампания в ДВФУ? Какое число абитуриентов вы ожидаете?– На сегодняшний день завершилась приемная кампания по бюджетному набору на программы бакалавриата и специалитета, а также на программы аспирантуры и ординатуры. Суммарно по всем этим направлениям в университет поступило более трех тысяч человек. В ближайшие дни будут подписаны приказы о зачислении на бюджет в магистратуру. До 3 сентября могут подавать свои документы абитуриенты, желающие обучаться на договорной основе.Можно сказать, что приемная кампания этого года стала для ДВФУ одной из самых успешных. Мы очень рады решению об увеличении количества бюджетных мест в крупных вузах за пределами московского и петербургского регионов. Это было специальное поручение президента России, и в этом плане ДВФУ, наверное, повезло больше других, потому что суммарно бюджетный набор у нас увеличился сразу на 20% – до пяти тысяч мест. Увеличение произошло практически по всем специальностям и по всем уровням образования.Очень важно, что наряду с увеличением набора ДВФУ сохраняет высокий качественный уровень своих абитуриентов. К нам поступило значительно больше ребят с максимальными баллами. На бакалавриат и специалитет зачислено свыше 500 человек с баллом ЕГЭ более 90 и 18 стобалльников. Кроме того, в университет поступил абитуриент, получивший по 100 баллов сразу за два экзамена — русский язык и информатику. Он выбрал направление "Прикладная математика и информатика".– Из каких регионов страны поступают в университет? Абитуриентов из каких зарубежных стран в рамках этой приемной кампании вы ожидаете? Будут ли новые страны в списке поступающих? Ожидается ли прирост общего числа иностранных учащихся?– Мы отмечаем интерес к ДВФУ со стороны абитуриентов из всех регионов. Около 57% поступивших – из-за пределов Приморского края. Суммарно в университет зачислены ребята из 80 субъектов – в ДВФУ представлена практически вся страна.Не меньший интерес отмечается и со стороны иностранных студентов. В прошлом году к нам на обучение подали заявки 1,4 тысячи иностранцев, в этом году количество абитуриентов из зарубежных стран превысило уже 2,6 тысячи человек. При этом набор еще не завершен, заявления поступают, и мы ожидаем, что побьем собственные рекорды. В основном это поступающие из Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Узбекистана и других стран. Впервые в этом году к нам поступают из Италии и Филиппин. Всего на сегодняшний день у нас обучаются 3,5 тысячи иностранных студентов из 74 стран.К слову, за последние годы заметно возрос интерес к ДВФУ у студентов стран АТР и в частности Индии, премьер-министр которой Нарендра Моди побывал на ВЭФ в 2019 году. Это еще один плюс того, что в ДВФУ проводится форум. Каждый приезд лидера иностранного государства широко освещается в его стране, что повышает интерес к самому университету, положительно сказывается на имидже вуза и интересе со стороны абитуриентов.– Как сейчас идет обучение студентов из зарубежных стран, которые из-за эпидситуации остаются у себя на родине? Влияет ли дистанционное обучение на качество образования таких учащихся?– Дистанционное обучение на качество образования не влияет, за исключением тех редких случаев, когда студенты из-за места своего проживания не имеют доступа к быстрому интернету. В общей массе их, наверное, всего несколько десятков человек.В остальном ДВФУ очень быстро перешел на формат дистанционного обучения в 2020 году, когда начались процессы, связанные с ограничениями из-за пандемии. Кто-то не смог вернуться в кампус после каникул, кто-то не смог приехать после поступления и продолжал свое обучение в дистанционном формате. Но мы создали все условия для того, чтобы ребята получали доступ к онлайн-лекциям, которые проводятся с использованием современных дистанционных технологий, и при необходимости – доступ к записям лекций, чтобы студенты в случае разницы со временем могли ознакомиться с ними.Также для всех иностранных студентов у нас работает программа коучинга. Преподаватели занимаются с ребятами индивидуально, проводят консультации, помогают освоить материал в условиях дистанционного формата обучения.– Много ли в кампусе ДВФУ остается студентов из КНДР? Как решается вопрос с дистанционным обучением тех учащихся из Северной Кореи, которые сейчас находятся у себя на родине, ведь у них нет доступа в интернет?– Все студенты из КНДР обучаются очно и могут получить тот уровень образования, который нами заявлен. В ДВФУ их традиционно до 50 человек. Это небольшая группа ребят, но, с другой стороны, наш университет – один из немногих, кто предоставляет возможности для зарубежного образования студентам из Северной Кореи.– Поступали ли в ходе текущей приемной кампании заявления от абитуриентов из КНДР?– Да, в общей массе абитуриентов они присутствуют, и традиционно их интерес сохраняется. ДВФУ – давний партнер с университетами КНДР, и северокорейские ребята знают наш вуз, любят и на конкурсной основе стараются поступить. Не все имеют такую возможность и в силу требований по языку, и по начальным базовым знаниям, но лучшие их них, кто поступает к нам, после обучения уезжают с любовью к России и остаются нашими большими друзьями на всю жизнь.– Вы заявились на программу развития сети кампусов на территории России, которая создается по поручению президента. Расскажите, как в случае поддержки вашей заявки будет развиваться кампус?– Нашим приоритетом на ближайшие годы является создание на Русском острове университетского города. Кампус уже создан, и аналогов ему в нашей стране нет. Сейчас запущена программа развития кампусов мирового уровня во всей России. Мы тоже заявились в эту программу, так как университет растет, создаются новые направления научных исследований, технологические направления, которые нуждаются и в новых помещениях.В рамках программы развития кампусов нами также заявлено строительство новых студенческих гостиниц, общежитий гостиничного типа на шесть тысяч мест – такая потребность появилась с увеличением бюджетного набора и ростом интереса к ДВФУ со стороны иностранных абитуриентов.

https://ria.ru/20210810/shestakov-1745066677.html

https://ria.ru/20210817/vef-1746026277.html

https://realty.ria.ru/20210817/vef-1746030539.html

https://ria.ru/20210819/tyumgu-1745949529.html

https://na.ria.ru/20210517/dvfu-1731928765.html

https://ria.ru/20210421/vuzy-1729246205.html

https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html

https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html

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общество, интервью, узбекистан, мгимо, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)