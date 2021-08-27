https://ria.ru/20210827/vef-1747455870.html
Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ
Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ - РИА Новости, 27.08.2021
Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ
Участники и гости Восточного экономического форума будут жить в улучшенных номерах гостиниц Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:25
2021-08-27T09:25
2021-08-27T10:11
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150623/68/1506236851_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_1d2a36b49d3630d9504913e687016904.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Участники и гости Восточного экономического форума будут жить в улучшенных номерах гостиниц Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.Ранее Кошель рассказал агентству, что проведен большой объем работ по улучшению инфраструктуры кампуса перед ВЭФ, суммарно вложения оцениваются более чем в полмиллиарда рублей."Другое направление работы связано с улучшением мест проживания в студенческих гостиничных корпусах и в гостиницах, которые предназначены для участников и гостей мероприятий, для преподавательского и научного состава работников. Проведены ремонты в учебных и административных зданиях кампуса", - отметил Кошель.По его словам, после форума университет сможет принять студентов уже в обновленном и улучшенном кампусе. Занятия там начнутся с 13 сентября.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>
https://ria.ru/20210827/vef-1747455722.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150623/68/1506236851_106:0:1395:967_1920x0_80_0_0_9ab08fcaf7e3fa2be1337707384017d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:25 27.08.2021 (обновлено: 10:11 27.08.2021)
Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ
И.о. ректора ДВФУ Кошель: гости Восточного экономического форума будут жить в обновленных гостиницах