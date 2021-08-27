https://ria.ru/20210827/vef-1747455870.html

Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ

Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ - РИА Новости, 27.08.2021

Гости ВЭФ будут жить в обновленных гостиницах ДВФУ

Участники и гости Восточного экономического форума будут жить в улучшенных номерах гостиниц Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:25

2021-08-27T09:25

2021-08-27T10:11

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Участники и гости Восточного экономического форума будут жить в улучшенных номерах гостиниц Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.Ранее Кошель рассказал агентству, что проведен большой объем работ по улучшению инфраструктуры кампуса перед ВЭФ, суммарно вложения оцениваются более чем в полмиллиарда рублей."Другое направление работы связано с улучшением мест проживания в студенческих гостиничных корпусах и в гостиницах, которые предназначены для участников и гостей мероприятий, для преподавательского и научного состава работников. Проведены ремонты в учебных и административных зданиях кампуса", - отметил Кошель.По его словам, после форума университет сможет принять студентов уже в обновленном и улучшенном кампусе. Занятия там начнутся с 13 сентября.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>

https://ria.ru/20210827/vef-1747455722.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)