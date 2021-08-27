https://ria.ru/20210827/vaktsina-1747461487.html

Доказано, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы штамма дельта

Доказано, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы штамма дельта - РИА Новости, 27.08.2021

Доказано, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы штамма дельта

Результаты независимого исследования, проведенного учеными из Санкт-Петербурга, подтверждают, что российская вакцина "Спутник V" хорошо противостоит варианту... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:05

2021-08-27T10:05

2021-08-27T11:42

наука

санкт-петербург

johnson & johnson

astrazeneca

здоровье

биология

европейский университет

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Результаты независимого исследования, проведенного учеными из Санкт-Петербурга, подтверждают, что российская вакцина "Спутник V" хорошо противостоит варианту коронавируса дельта и эффективно защищает от тяжелой формы COVID-19. Статья опубликована на сервере препринтов medRxiv. О ней сообщает журнал Science.В работе участвовали почти 14 тысяч пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах города. Как минимум за две недели до начала исследования 1291 человек из них был полностью вакцинирован.Ученые отмечают, что они не рассматривали случаи частичной иммунизации, а также не сравнивали действие различных препаратов, а исходили из того, что подавляющее большинство привитых в Санкт-Петербурге — около 96 процентов — получили "Спутник V".Результаты показали, что эта вакцина снижает на 81 процент риск госпитализации и в 76 процентах случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Исследователи напрямую не оценивали процент полной защиты от SARS-CoV-2 или легких форм заболевания, однако расчеты показывают, что эффективность "Спутника V" против любых симптоматических проявлений COVID-19 составляет около 50 процентов."Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия", — приводятся в статье в журнале Science слова руководителя исследования эпидемиолога Антона Барчука из Европейского университета.Ученые также не проводили идентификацию вариантов вируса SARS-CoV-2, которым были инфицированы участники. Они основывались на официальных данных медиков о том, что в июле и августе 2021 года, когда проводилось исследование, 95 процентов заболеваний COVID-19 в Санкт-Петербурге было связано с новым и особо агрессивным штаммом дельта.Именно он вызвал в мире большинство так называемых прорывных случаев, когда инфекция обходит защиту, созданную прививкой. Отсюда возникло опасение, что "Спутник V" может быть менее эффективен против этой мутации."Наши данные подтверждают, что одно из преимуществ вакцинации — уменьшение тяжести заболевания в случаях прорыва", — говорит Барчук.Зарубежные исследования указывают на то, что препараты Pfizer-BioNTech и AstraZeneca также в значительной степени эффективны против дельты. "Спутник V", созданный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, работает по тому же принципу, что и вакцины, производимые компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson, — нереплицирующийся аденовирус, который выполняет роль вектора, доставляет в клетки белок коронавируса SARS-CoV-2. Но, в отличие от AstraZeneca, использующей один и тот же аденовирус для обеих доз, в дозах "Спутника V" два разных аденовируса, что обеспечивает большую надежность выработки антител.

https://ria.ru/20210826/postkovid-1747323290.html

https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

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санкт-петербург, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье, биология, европейский университет, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"