https://ria.ru/20210827/vaktsina-1747447490.html

Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19

Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19

Какими будут последствия прививки от коронавируса для тех, кто уже инфицирован, объяснила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T04:10

2021-08-27T04:10

2021-08-27T04:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анча баранова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Какими будут последствия прививки от коронавируса для тех, кто уже инфицирован, объяснила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Люди, которые в данный момент болеют, не должны проходить вакцинацию. Но иногда COVID-19 развивается практически без симптомов. Поэтому не исключено, что на прививку могут прийти и недавно переболевшие, и те, кто только что инфицирован, но не подозревает об этом. Анча Баранова рассказала, что будет в том и другом случае.Она уточнила, что при данных условиях вакцина не успеет сформировать иммунный ответ организма и течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа человека.В этом случае очень важно не спутать болезнь с возможными последствиями прививки."COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь – последствие прививки. А на самом деле это будет коронавирус. Человек при этом должен лечиться, а не пытаться "выняньчить" уровень антител, отказываясь от лекарств", – отметила ученый в интервью радио Sputnik.Избежать такой ситуации очень просто: перед вакцинацией нужно пройти ПЦР-тест.Если это не было сделано, и уже после прививки у человека возникли сомнения по поводу его самочувствия, разрешить их поможет все тот же ПЦР-тест."Если пациент чувствует недомогание после прививки, и ПЦР положительный, то виновата не прививка, а коронавирусная инфекция", – заключила Анча Баранова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vaktsina-1747415446.html

https://ria.ru/20210826/antitela-1747326361.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анча баранова, вакцинация россиян от covid-19