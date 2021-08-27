https://ria.ru/20210827/vaktsina-1747447490.html
Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
Какими будут последствия прививки от коронавируса для тех, кто уже инфицирован, объяснила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T04:10
2021-08-27T04:10
2021-08-27T04:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анча баранова
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Какими будут последствия прививки от коронавируса для тех, кто уже инфицирован, объяснила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Люди, которые в данный момент болеют, не должны проходить вакцинацию. Но иногда COVID-19 развивается практически без симптомов. Поэтому не исключено, что на прививку могут прийти и недавно переболевшие, и те, кто только что инфицирован, но не подозревает об этом. Анча Баранова рассказала, что будет в том и другом случае.Она уточнила, что при данных условиях вакцина не успеет сформировать иммунный ответ организма и течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа человека.В этом случае очень важно не спутать болезнь с возможными последствиями прививки."COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь – последствие прививки. А на самом деле это будет коронавирус. Человек при этом должен лечиться, а не пытаться "выняньчить" уровень антител, отказываясь от лекарств", – отметила ученый в интервью радио Sputnik.Избежать такой ситуации очень просто: перед вакцинацией нужно пройти ПЦР-тест.Если это не было сделано, и уже после прививки у человека возникли сомнения по поводу его самочувствия, разрешить их поможет все тот же ПЦР-тест."Если пациент чувствует недомогание после прививки, и ПЦР положительный, то виновата не прививка, а коронавирусная инфекция", – заключила Анча Баранова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vaktsina-1747415446.html
https://ria.ru/20210826/antitela-1747326361.html
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коронавирус covid-19, анча баранова, вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Какими будут последствия прививки от коронавируса для тех, кто уже инфицирован, объяснила в интервью радио Sputnik
доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
Люди, которые в данный момент болеют, не должны проходить вакцинацию. Но иногда COVID-19 развивается практически без симптомов. Поэтому не исключено, что на прививку могут прийти и недавно переболевшие, и те, кто только что инфицирован, но не подозревает об этом. Анча Баранова рассказала, что будет в том и другом случае.
"Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится "золотая броня" – так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки", – сказала Анча Баранова.
Она уточнила, что при данных условиях вакцина не успеет сформировать иммунный ответ организма и течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа человека.
В этом случае очень важно не спутать болезнь с возможными последствиями прививки.
"COVID-19 проявляет себя не сразу, потому человеку может показаться, что его болезнь – последствие прививки. А на самом деле это будет коронавирус. Человек при этом должен лечиться, а не пытаться "выняньчить" уровень антител, отказываясь от лекарств", – отметила ученый в интервью радио Sputnik
.
Избежать такой ситуации очень просто: перед вакцинацией нужно пройти ПЦР-тест.
Если это не было сделано, и уже после прививки у человека возникли сомнения по поводу его самочувствия, разрешить их поможет все тот же ПЦР-тест.
"Если пациент чувствует недомогание после прививки, и ПЦР положительный, то виновата не прививка, а коронавирусная инфекция", – заключила Анча Баранова.