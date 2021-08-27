https://ria.ru/20210827/uyazvimost-1747450232.html

Обнаружена масштабная уязвимость в облачном сервисе Microsoft

Обнаружена масштабная уязвимость в облачном сервисе Microsoft - РИА Новости, 27.08.2021

Обнаружена масштабная уязвимость в облачном сервисе Microsoft

Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T07:34

2021-08-27T07:34

2021-08-27T10:54

в мире

технологии

microsoft corporation

весь мир

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира.Как сообщает фирма Wiz, ее специалисты сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе по обслуживанию баз данных Cosmos DB."Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени", — отметили в Wiz. Уязвимость получила название #ChaosDB.Представители Microsoft заявили агентству Рейтер, что уязвимость устранили, а свидетельств того, что злоумышленники успели ею воспользоваться, нет. Пользователи получили оповещения об инциденте и рекомендации поменять электронные ключи.

https://ria.ru/20210821/smartfon-1746650773.html

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в мире, технологии, microsoft corporation, весь мир