14:30 27.08.2021 (обновлено: 14:46 27.08.2021)
Лавров призвал США извлечь урок из ситуации в Афганистане
Глава МИД Лавров: США следует извлечь урок из ситуации в Афганистане
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Италии Марио Драги во время встречи в Риме
РИМ, 27 авг - РИА Новости. США следует извлечь уроки из ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах", - добавил он.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России