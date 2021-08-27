https://ria.ru/20210827/urok-1747523355.html

Лавров призвал США извлечь урок из ситуации в Афганистане

Лавров призвал США извлечь урок из ситуации в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021

Лавров призвал США извлечь урок из ситуации в Афганистане

США следует извлечь уроки из ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:30

2021-08-27T14:30

2021-08-27T14:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

сергей лавров

талибан

ливия

нато

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РИМ, 27 авг - РИА Новости. США следует извлечь уроки из ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны", - сказал Лавров на пресс-конференции."Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах", - добавил он.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

сша

афганистан

ливия

россия

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в мире, сша, афганистан, сергей лавров, талибан, ливия, нато, россия