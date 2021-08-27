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"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины - РИА Новости, 27.08.2021
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:24
2021-08-27T17:19
в мире
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швеция
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины.В организацию вошли Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Утверждается, что он направлен на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники обязались внести в него около 48 миллионов долларов за три года.По мнению интернет-пользователей, эта мера является смешной и глупой."Сорок миллионов евро за три года? Действительно "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость", — написал Obektiven_29.Один из комментаторов добавил, что этот фонд лишь увеличит долговую нагрузку Украины."Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за три года. По 13 миллионов евро в год. Смешно", — добавил batnasko.Другой читатель отметил, что эти страны оказывают помощь "фашистскому режиму", а не тем, кто ему сопротивляется.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html
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в мире, сша, швеция, россия
16:24 27.08.2021 (обновлено: 17:19 27.08.2021)
 

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины.
В организацию вошли Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Утверждается, что он направлен на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники обязались внести в него около 48 миллионов долларов за три года.
По мнению интернет-пользователей, эта мера является смешной и глупой.
"Сорок миллионов евро за три года? Действительно "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость", — написал Obektiven_29.
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Один из комментаторов добавил, что этот фонд лишь увеличит долговую нагрузку Украины.
"Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за три года. По 13 миллионов евро в год. Смешно", — добавил batnasko.
Другой читатель отметил, что эти страны оказывают помощь "фашистскому режиму", а не тем, кто ему сопротивляется.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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