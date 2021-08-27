https://ria.ru/20210827/ukraina-1747550933.html
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины - РИА Новости, 27.08.2021
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:24
2021-08-27T16:24
2021-08-27T17:19
в мире
сша
швеция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743687582_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2aa70522af18d8fa73bf27c4eb00d04a.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины.В организацию вошли Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Утверждается, что он направлен на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники обязались внести в него около 48 миллионов долларов за три года.По мнению интернет-пользователей, эта мера является смешной и глупой."Сорок миллионов евро за три года? Действительно "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость", — написал Obektiven_29.Один из комментаторов добавил, что этот фонд лишь увеличит долговую нагрузку Украины."Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за три года. По 13 миллионов евро в год. Смешно", — добавил batnasko.Другой читатель отметил, что эти страны оказывают помощь "фашистскому режиму", а не тем, кто ему сопротивляется.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747094407.html
сша
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603216_362:0:2741:1784_1920x0_80_0_0_9e52a34030c8cbf3b6f80876d0d6bd07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швеция, россия
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Болгарские читатели портала News.bg
высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины
.
В организацию вошли Великобритания
, США
, Канада
, Швеция
и Швейцария
. Утверждается, что он направлен на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники обязались внести в него около 48 миллионов долларов за три года.
По мнению интернет-пользователей, эта мера является смешной и глупой.
"Сорок миллионов евро за три года? Действительно "огромные" средства — Россия
сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость", — написал Obektiven_29.
Один из комментаторов добавил, что этот фонд лишь увеличит долговую нагрузку Украины.
"Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за три года. По 13 миллионов евро в год. Смешно", — добавил batnasko.
Другой читатель отметил, что эти страны оказывают помощь "фашистскому режиму", а не тем, кто ему сопротивляется.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>