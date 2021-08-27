https://ria.ru/20210827/ukraina-1747550933.html

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины - РИА Новости, 27.08.2021

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:24

2021-08-27T16:24

2021-08-27T17:19

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Болгарские читатели портала News.bg высмеяли создание партнерского фонда поддержки Украины.В организацию вошли Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Утверждается, что он направлен на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники обязались внести в него около 48 миллионов долларов за три года.По мнению интернет-пользователей, эта мера является смешной и глупой."Сорок миллионов евро за три года? Действительно "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость", — написал Obektiven_29.Один из комментаторов добавил, что этот фонд лишь увеличит долговую нагрузку Украины."Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за три года. По 13 миллионов евро в год. Смешно", — добавил batnasko.Другой читатель отметил, что эти страны оказывают помощь "фашистскому режиму", а не тем, кто ему сопротивляется.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747094407.html

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