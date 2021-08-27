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В ДНР заявили, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС
В ДНР заявили, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС - РИА Новости, 27.08.2021
В ДНР заявили, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС, так как считает,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:17
2021-08-27T12:17
в мире
сша
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС, так как считает, что США и Европе выгодно слабое положение украинского государства.Украина отметила день независимости 24 августа. Это была 30-я годовщина суверенитета страны. В ДНР неоднократно заявляли о губительной политике Киева и невыгодных условиях различных сделок с Европой."Квазигосударственное образование, прозападный придаток, который никогда не станет ни полноправным членом ЕС, ни самостоятельным государством, способным решать свою судьбу. Потому как ни США, ни Европе независимая Украина попросту не нужна. Им выгодна именно такая ситуация: слабая, стоящая на коленях страна, граничащая с Россией, готовая на все. И Украина только с этой функцией, увы, сейчас и справляется", - сказал Пушилин.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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в мире, сша, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
12:17 27.08.2021
 
В ДНР заявили, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС

Глава ДНР Пушилин: Украина никогда не станет полноправным членом ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС, так как считает, что США и Европе выгодно слабое положение украинского государства.
Украина отметила день независимости 24 августа. Это была 30-я годовщина суверенитета страны. В ДНР неоднократно заявляли о губительной политике Киева и невыгодных условиях различных сделок с Европой.
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
24 августа, 14:16Инфографика
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
Инфографика
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"Квазигосударственное образование, прозападный придаток, который никогда не станет ни полноправным членом ЕС, ни самостоятельным государством, способным решать свою судьбу. Потому как ни США, ни Европе независимая Украина попросту не нужна. Им выгодна именно такая ситуация: слабая, стоящая на коленях страна, граничащая с Россией, готовая на все. И Украина только с этой функцией, увы, сейчас и справляется", - сказал Пушилин.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 04:33
На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
 
В миреСШААндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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