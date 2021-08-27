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На Украину не пропустили троих белорусов, привитых "Спутником V"
На Украину не пропустили троих белорусов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 27.08.2021
На Украину не пропустили троих белорусов, привитых "Спутником V"
Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:56
2021-08-27T10:56
в мире
украина
белоруссия
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила в пятницу пресс-служба госпогранслужбы Украины.Белорусы прибыли в пункт пропуска "Сеньковка" в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19."Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - ред.)... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать. Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает применение в стране вакцин, разработанных "в государстве-агрессоре"."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210504/sputnik-1731111509.html
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в мире, украина, белоруссия, здоровье - общество, вакцина "спутник v"
10:56 27.08.2021
 
На Украину не пропустили троих белорусов, привитых "Спутником V"

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых "Спутником V"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила в пятницу пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска "Сеньковка" в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19.
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"Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - ред.)... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
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Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", чтобы на них экспериментировать. Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает применение в стране вакцин, разработанных "в государстве-агрессоре".
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
В миреУкраинаБелоруссияЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"
 
 
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