На Украине вступило в действие решение СНБО о курсе на членство в ЕС и НАТО
Президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о курсе на членство в Евросоюзе и НАТО
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
В конце июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что СНБО утвердил стратегию внешней политики. По его словам, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики.
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"Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности, противодействие агрессии Российской Федерации, курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа Украины в мире являются приоритетными направлениями внешнеполитической деятельности", - говорится в тексте стратегии.
Согласно указу, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.