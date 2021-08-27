https://ria.ru/20210827/ukraina-1747464561.html

На Украине вступило в действие решение СНБО о курсе на членство в ЕС и НАТО

На Украине вступило в действие решение СНБО о курсе на членство в ЕС и НАТО - РИА Новости, 27.08.2021

На Украине вступило в действие решение СНБО о курсе на членство в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии внешней политики, которая... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:22

2021-08-27T10:22

2021-08-27T10:22

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_daab541520001b26cc0db399e3e3d5be.jpg

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.В конце июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что СНБО утвердил стратегию внешней политики. По его словам, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики."Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности, противодействие агрессии Российской Федерации, курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа Украины в мире являются приоритетными направлениями внешнеполитической деятельности", - говорится в тексте стратегии.Согласно указу, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210826/integratsiya-1747417018.html

https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато