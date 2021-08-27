https://ria.ru/20210827/ukraina-1747369966.html

Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока

Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока - РИА Новости, 27.08.2021

Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока

За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:05

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украина

киев

верховная рада украины

жкх

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За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически незамеченными изменения, вступившие в силу в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям".Согласно нововведениям, домохозяйства, задолжавшие за коммунальные услуги, теперь будут отключать от коммуникаций.С учетом ожидаемого уже осенью резкого роста тарифов, в первую очередь на тепло, а также на ряд других коммунальных услуг, этот подарок ко Дню независимости может впечатлить электорат куда сильнее, нежели масштабный парад советской военной техники по улицам Киева и в небе над ним.Процедура отключения домохозяйств, задолжавших за коммунальные услуги, с 1990-х годов и вплоть до недавнего времени на Украине была крайне сложной, и прибегали к ней очень редко. А начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и вовсе было под прямым мораторием еще с 1996 года. В 2011 году при президенте Януковиче его попытались было отменить, однако Виктор Федорович по своей традиции быстро включил "заднюю", ознакомившись с негативными публикациями в СМИ.В итоге длившийся более 20 лет мораторий отменили только в мае 2019 года, когда долги населения в результате резкого повышения тарифов после Майдана выросли до 52 миллиардов гривен. И одновременно максимально упростили процедуру приостановки/остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг бытовым должникам.При этом и начисление пени (в размере 0,01 процента от суммы долга за каждый день просрочки), и отключение от коммуникаций предусматривались только в отношении новообразованного (с момента вступления в силу закона) долга, не касаясь накопленного ранее.В результате ни одна из этих неприятных процедур массово граждан не зацепила. Пока они внедрялись на уровне подзаконных актов и в практической плоскости, пока граждане накапливали новые долги, как раз пришла пандемия. И Верховная рада приняла закон, которым вновь вводился мораторий и на начисление пени, и на отключение должников от предоставления коммунальных услуг.И вот теперь вступили в силу изменения, в соответствии с которыми мораторий на начисление пени пока продолжит действовать для всех домохозяйств, а вот отключать коммуникации он запрещает лишь потребителям, проживающим в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности, и в течение 30 дней после его отмены.Для понимания: на сегодняшний день на Украине ни один регион не пребывает в красной эпидемиологической зоне, равно как и в течение месяца до того, — со всеми вытекающими последствиями. При этом отключение от коммунальных услуг прямо подразумевает еще и оплату повторного подключения к коммуникациям после погашения всех долгов. Цена вопроса — от 600 до двух тысяч гривен в зависимости от вида услуги. Само собой, для поставщиков коммунальных услуг такой метод воздействия на потребителей-должников является и более действенным, и более прибыльным, нежели начисление небольшой пени с непонятными перспективами ее погашения должником.Нужно еще добавить, что возможность отключения бытовым потребителям доступа к коммуникациям стала приятным довеском к мартовскому приказу Министерства юстиции, в соответствии с которым банки получили право принудительно списывать со счетов украинцев долги за коммуналку, а Государственная исполнительная служба — накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженность по коммунальным платежкам.Другими словами — обложили должников капитально.При этом долги, к которым будут применяться карательные меры, отсчитываться станут по-прежнему с мая 2019 года — с момента вступления в силу профильного закона, действие которого лишь приостанавливалось. Между тем с тех пор общая задолженность населения за коммунальные услуги выросла с 52 до 72 миллиардов гривен. Так что простор для деятельности в размере около 20 миллиардов новых долгов у коммунальщиков явно имеется.К тому же отмена запрета на отключение от коммунальных услуг произошла аккурат в преддверии роста тарифов. Например, в самом ближайшем будущем точно вырастут тарифы на поставки тепловой энергии и горячей воды. Причем в зависимости от региона стоимость этой услуги, по расчетам местных экспертов, может вырасти в 1,3-2 раза. Даже традиционно оптимистичное украинское правительство прогнозирует до конца года тут рост в среднем на 33 процента. Хотя долги за тепло и горячую воду и сегодня составляют немалую долю общей задолженности — более 21,5 миллиарда гривен.Опять же, по данным украинского правительства, на 20 процентов вырастет стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению. По этому виду услуги украинцы пока задолжали 6,4 миллиарда гривен.Почти наверняка вырастут также стоимость управления многоквартирными домами и вывоза бытовых отходов, по которым долги составляют 5,5 и 1,2 миллиарда гривен.Пока не должны увеличиться тарифы на газ и электричество, но по ним долгов и так достаточно, 24,7 и 7,1 миллиарда гривен соответственно.Слабым утешением для украинцев является то, что выселение должников за коммунальные услуги из их жилищ пока что (спасибо COVID-19) остается под мораторием. В то же время многие из них (и в первую очередь — городские жители) имеют шанс в ближайшее время познакомиться с прелестями быта в XIX и более ранних веках, лишившись доступа к электричеству, газу, холодной воде или канализации. И, возможно, хотя бы некоторые из них в этот момент зададутся вопросом: а стоило ли нищему государству организовывать пышное празднование сомнительного праздника, которое обошлось в гигантские для него шесть миллиардов гривен? Или, может, на эту сумму имело смысл увеличить субсидии малоимущим, на которые за весь год предусмотрено выделить 31 миллиард гривен?

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746955968.html

https://ria.ru/20210726/medvedchuk-1742902146.html

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, киев, верховная рада украины, жкх