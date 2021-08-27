Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747369966.html
Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока
Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока - РИА Новости, 27.08.2021
Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока
За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
2021-08-27T08:05
авторы
украина
киев
верховная рада украины
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147589/61/1475896159_0:94:2876:1712_1920x0_80_0_0_4f305470cfcc92f0509b52555d4e1e5f.jpg
За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически незамеченными изменения, вступившие в силу в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям".Согласно нововведениям, домохозяйства, задолжавшие за коммунальные услуги, теперь будут отключать от коммуникаций.С учетом ожидаемого уже осенью резкого роста тарифов, в первую очередь на тепло, а также на ряд других коммунальных услуг, этот подарок ко Дню независимости может впечатлить электорат куда сильнее, нежели масштабный парад советской военной техники по улицам Киева и в небе над ним.Процедура отключения домохозяйств, задолжавших за коммунальные услуги, с 1990-х годов и вплоть до недавнего времени на Украине была крайне сложной, и прибегали к ней очень редко. А начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и вовсе было под прямым мораторием еще с 1996 года. В 2011 году при президенте Януковиче его попытались было отменить, однако Виктор Федорович по своей традиции быстро включил "заднюю", ознакомившись с негативными публикациями в СМИ.В итоге длившийся более 20 лет мораторий отменили только в мае 2019 года, когда долги населения в результате резкого повышения тарифов после Майдана выросли до 52 миллиардов гривен. И одновременно максимально упростили процедуру приостановки/остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг бытовым должникам.При этом и начисление пени (в размере 0,01 процента от суммы долга за каждый день просрочки), и отключение от коммуникаций предусматривались только в отношении новообразованного (с момента вступления в силу закона) долга, не касаясь накопленного ранее.В результате ни одна из этих неприятных процедур массово граждан не зацепила. Пока они внедрялись на уровне подзаконных актов и в практической плоскости, пока граждане накапливали новые долги, как раз пришла пандемия. И Верховная рада приняла закон, которым вновь вводился мораторий и на начисление пени, и на отключение должников от предоставления коммунальных услуг.И вот теперь вступили в силу изменения, в соответствии с которыми мораторий на начисление пени пока продолжит действовать для всех домохозяйств, а вот отключать коммуникации он запрещает лишь потребителям, проживающим в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности, и в течение 30 дней после его отмены.Для понимания: на сегодняшний день на Украине ни один регион не пребывает в красной эпидемиологической зоне, равно как и в течение месяца до того, — со всеми вытекающими последствиями. При этом отключение от коммунальных услуг прямо подразумевает еще и оплату повторного подключения к коммуникациям после погашения всех долгов. Цена вопроса — от 600 до двух тысяч гривен в зависимости от вида услуги. Само собой, для поставщиков коммунальных услуг такой метод воздействия на потребителей-должников является и более действенным, и более прибыльным, нежели начисление небольшой пени с непонятными перспективами ее погашения должником.Нужно еще добавить, что возможность отключения бытовым потребителям доступа к коммуникациям стала приятным довеском к мартовскому приказу Министерства юстиции, в соответствии с которым банки получили право принудительно списывать со счетов украинцев долги за коммуналку, а Государственная исполнительная служба — накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженность по коммунальным платежкам.Другими словами — обложили должников капитально.При этом долги, к которым будут применяться карательные меры, отсчитываться станут по-прежнему с мая 2019 года — с момента вступления в силу профильного закона, действие которого лишь приостанавливалось. Между тем с тех пор общая задолженность населения за коммунальные услуги выросла с 52 до 72 миллиардов гривен. Так что простор для деятельности в размере около 20 миллиардов новых долгов у коммунальщиков явно имеется.К тому же отмена запрета на отключение от коммунальных услуг произошла аккурат в преддверии роста тарифов. Например, в самом ближайшем будущем точно вырастут тарифы на поставки тепловой энергии и горячей воды. Причем в зависимости от региона стоимость этой услуги, по расчетам местных экспертов, может вырасти в 1,3-2 раза. Даже традиционно оптимистичное украинское правительство прогнозирует до конца года тут рост в среднем на 33 процента. Хотя долги за тепло и горячую воду и сегодня составляют немалую долю общей задолженности — более 21,5 миллиарда гривен.Опять же, по данным украинского правительства, на 20 процентов вырастет стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению. По этому виду услуги украинцы пока задолжали 6,4 миллиарда гривен.Почти наверняка вырастут также стоимость управления многоквартирными домами и вывоза бытовых отходов, по которым долги составляют 5,5 и 1,2 миллиарда гривен.Пока не должны увеличиться тарифы на газ и электричество, но по ним долгов и так достаточно, 24,7 и 7,1 миллиарда гривен соответственно.Слабым утешением для украинцев является то, что выселение должников за коммунальные услуги из их жилищ пока что (спасибо COVID-19) остается под мораторием. В то же время многие из них (и в первую очередь — городские жители) имеют шанс в ближайшее время познакомиться с прелестями быта в XIX и более ранних веках, лишившись доступа к электричеству, газу, холодной воде или канализации. И, возможно, хотя бы некоторые из них в этот момент зададутся вопросом: а стоило ли нищему государству организовывать пышное празднование сомнительного праздника, которое обошлось в гигантские для него шесть миллиардов гривен? Или, может, на эту сумму имело смысл увеличить субсидии малоимущим, на которые за весь год предусмотрено выделить 31 миллиард гривен?
https://ria.ru/20210824/ukraina-1746955968.html
https://ria.ru/20210726/medvedchuk-1742902146.html
https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html
https://ria.ru/20210816/ukraina-1745819982.html
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147589/61/1475896159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dad4f2437ab730d87ed3bcc0b268be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, украина, киев, верховная рада украины, жкх
08:00 27.08.2021 (обновлено: 08:05 27.08.2021)
 

Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане любуются на Днепр и Подольский район со смотровой площадки в Киеве
Горожане любуются на Днепр и Подольский район со смотровой площадки в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически незамеченными изменения, вступившие в силу в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям".
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 00:29
Украина отмечает 30-ю годовщину независимости
Согласно нововведениям, домохозяйства, задолжавшие за коммунальные услуги, теперь будут отключать от коммуникаций.
С учетом ожидаемого уже осенью резкого роста тарифов, в первую очередь на тепло, а также на ряд других коммунальных услуг, этот подарок ко Дню независимости может впечатлить электорат куда сильнее, нежели масштабный парад советской военной техники по улицам Киева и в небе над ним.
Процедура отключения домохозяйств, задолжавших за коммунальные услуги, с 1990-х годов и вплоть до недавнего времени на Украине была крайне сложной, и прибегали к ней очень редко. А начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и вовсе было под прямым мораторием еще с 1996 года. В 2011 году при президенте Януковиче его попытались было отменить, однако Виктор Федорович по своей традиции быстро включил "заднюю", ознакомившись с негативными публикациями в СМИ.
В итоге длившийся более 20 лет мораторий отменили только в мае 2019 года, когда долги населения в результате резкого повышения тарифов после Майдана выросли до 52 миллиардов гривен. И одновременно максимально упростили процедуру приостановки/остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг бытовым должникам.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:37
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
При этом и начисление пени (в размере 0,01 процента от суммы долга за каждый день просрочки), и отключение от коммуникаций предусматривались только в отношении новообразованного (с момента вступления в силу закона) долга, не касаясь накопленного ранее.
В результате ни одна из этих неприятных процедур массово граждан не зацепила. Пока они внедрялись на уровне подзаконных актов и в практической плоскости, пока граждане накапливали новые долги, как раз пришла пандемия. И Верховная рада приняла закон, которым вновь вводился мораторий и на начисление пени, и на отключение должников от предоставления коммунальных услуг.
И вот теперь вступили в силу изменения, в соответствии с которыми мораторий на начисление пени пока продолжит действовать для всех домохозяйств, а вот отключать коммуникации он запрещает лишь потребителям, проживающим в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности, и в течение 30 дней после его отмены.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:46
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Для понимания: на сегодняшний день на Украине ни один регион не пребывает в красной эпидемиологической зоне, равно как и в течение месяца до того, — со всеми вытекающими последствиями. При этом отключение от коммунальных услуг прямо подразумевает еще и оплату повторного подключения к коммуникациям после погашения всех долгов. Цена вопроса — от 600 до двух тысяч гривен в зависимости от вида услуги. Само собой, для поставщиков коммунальных услуг такой метод воздействия на потребителей-должников является и более действенным, и более прибыльным, нежели начисление небольшой пени с непонятными перспективами ее погашения должником.
Нужно еще добавить, что возможность отключения бытовым потребителям доступа к коммуникациям стала приятным довеском к мартовскому приказу Министерства юстиции, в соответствии с которым банки получили право принудительно списывать со счетов украинцев долги за коммуналку, а Государственная исполнительная служба — накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженность по коммунальным платежкам.
Другими словами — обложили должников капитально.
При этом долги, к которым будут применяться карательные меры, отсчитываться станут по-прежнему с мая 2019 года — с момента вступления в силу профильного закона, действие которого лишь приостанавливалось. Между тем с тех пор общая задолженность населения за коммунальные услуги выросла с 52 до 72 миллиардов гривен. Так что простор для деятельности в размере около 20 миллиардов новых долгов у коммунальщиков явно имеется.
ЛЭП в Харькове, Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00
Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество
К тому же отмена запрета на отключение от коммунальных услуг произошла аккурат в преддверии роста тарифов. Например, в самом ближайшем будущем точно вырастут тарифы на поставки тепловой энергии и горячей воды. Причем в зависимости от региона стоимость этой услуги, по расчетам местных экспертов, может вырасти в 1,3-2 раза. Даже традиционно оптимистичное украинское правительство прогнозирует до конца года тут рост в среднем на 33 процента. Хотя долги за тепло и горячую воду и сегодня составляют немалую долю общей задолженности — более 21,5 миллиарда гривен.
Опять же, по данным украинского правительства, на 20 процентов вырастет стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению. По этому виду услуги украинцы пока задолжали 6,4 миллиарда гривен.
Почти наверняка вырастут также стоимость управления многоквартирными домами и вывоза бытовых отходов, по которым долги составляют 5,5 и 1,2 миллиарда гривен.
Пока не должны увеличиться тарифы на газ и электричество, но по ним долгов и так достаточно, 24,7 и 7,1 миллиарда гривен соответственно.
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 08:00
Украина рискует замерзнуть из-за пустеющих газовых хранилищ
Слабым утешением для украинцев является то, что выселение должников за коммунальные услуги из их жилищ пока что (спасибо COVID-19) остается под мораторием. В то же время многие из них (и в первую очередь — городские жители) имеют шанс в ближайшее время познакомиться с прелестями быта в XIX и более ранних веках, лишившись доступа к электричеству, газу, холодной воде или канализации. И, возможно, хотя бы некоторые из них в этот момент зададутся вопросом: а стоило ли нищему государству организовывать пышное празднование сомнительного праздника, которое обошлось в гигантские для него шесть миллиардов гривен? Или, может, на эту сумму имело смысл увеличить субсидии малоимущим, на которые за весь год предусмотрено выделить 31 миллиард гривен?
 
АвторыУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния