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Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не стал отвечать на вопросы СМИ
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не стал отвечать на вопросы СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не стал отвечать на вопросы СМИ
Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, в зале суда проигнорировал все вопросы представителей СМИ, в том числе и о том,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:59
2021-08-27T12:59
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, в зале суда проигнорировал все вопросы представителей СМИ, в том числе и о том, признает ли он свою вину в совершенном преступлении, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Ленинском районном суде Тюмени началось закрытое заседание, на котором обвиняемому будет избрана мера пресечения. Перед заседанием в зал суда пустили представителей СМИ. Журналисты спросили мужчину, признает ли он вину, был ли он ранее знаком с девочкой и чем он ее заманил, как бы он поступил, если бы с его детьми или детьми его родственников произошла такая трагедия и действительно ли он принимал участие в её поисках. Обвиняемый проигнорировал все вопросы, ни разу не повернувшись в сторону журналистов и не показав свое лицо: на нём надеты капюшон и черная маска, не позволяющие оценить реакцию обвиняемого.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
12:59 27.08.2021
 
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не стал отвечать на вопросы СМИ

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени, проигнорировал вопросы СМИ в зале суда

© СК РФСледственные действия по уголовному делу об убийстве девочки в Тюмени. Кадр видео
Следственные действия по уголовному делу об убийстве девочки в Тюмени. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, в зале суда проигнорировал все вопросы представителей СМИ, в том числе и о том, признает ли он свою вину в совершенном преступлении, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Ленинском районном суде Тюмени началось закрытое заседание, на котором обвиняемому будет избрана мера пресечения. Перед заседанием в зал суда пустили представителей СМИ. Журналисты спросили мужчину, признает ли он вину, был ли он ранее знаком с девочкой и чем он ее заманил, как бы он поступил, если бы с его детьми или детьми его родственников произошла такая трагедия и действительно ли он принимал участие в её поисках. Обвиняемый проигнорировал все вопросы, ни разу не повернувшись в сторону журналистов и не показав свое лицо: на нём надеты капюшон и черная маска, не позволяющие оценить реакцию обвиняемого.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли.
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