https://ria.ru/20210827/ubiystvo-1747488132.html

Житель Бурятии убил и сжег трех человек после отказа дать опохмелиться

Житель Бурятии убил и сжег трех человек после отказа дать опохмелиться - РИА Новости, 27.08.2021

Житель Бурятии убил и сжег трех человек после отказа дать опохмелиться

Следователи задержали жителя Бурятии, подозреваемого в том, что он убил трех человек из-за отказа дать опохмелиться, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:18

2021-08-27T12:18

2021-08-27T12:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 27 авг – РИА Новости. Следователи задержали жителя Бурятии, подозреваемого в том, что он убил трех человек из-за отказа дать опохмелиться, сообщает СУСК республики.По его данным, 21 апреля после тушения пожара в квартире в поселке Каменск были найдены тела трех погибших: женщин 61 и 68 лет с колото-резаными ранениями и травмами, а также 42-летнего мужчины, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.В результате расследования был установлен подозреваемый - ранее судимый 32-летний местный житель."По версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления. В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным следствия, 20 апреля мужчина пил на протяжении всего дня, а следующим утром направился к знакомой пенсионерке, у которой стал просить опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, а после добил молотком.В это время в квартиру зашла соседка, которую он также убил ударом молотка по голове. Пройдя в комнату, он увидел спящего на диване мужчину и, чтобы не оставлять следов преступления, он облил квартиру горючей жидкостью и всех сжег. После чего скрылся и на следующий совершил разбойное нападение на местного жителя и ограбил его.

https://ria.ru/20210519/rezhisser-1733043539.html

https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600613974.html

https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733064895.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия