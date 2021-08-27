В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин
Тюрьму в США, в которой покончил с собой банкир Эпстин, закроют из-за условий содержания
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тюрьма в Нью-Йорке, в которой содержался покончивший с собой финансист Джеффри Эпстин, будет закрыта ввиду несоответствующих условий содержания заключенных, сообщает газета New York Times со ссылкой на американский минюст.
Как отмечает газета, ранее условия содержания в тюрьме Metropolitan Correctional Center критиковали сами заключенные, адвокаты и даже судьи.
"Все объекты федеральной пенитенциарной системы должны быть не только надежными и безопасными, но и предоставлять заключенным ресурсы и программы, необходимые для успешного возвращения в общество после освобождения", - говорится в заявлении минюста.
Ведомство сообщает, что приняло решение закрыть тюрьму "по меньшей мере временно", пока существующие проблемы не будут устранены.
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Сейчас в Metropolitan Correctional Center содержатся 233 заключенных, они будут переведены в другие тюрьмы региона.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.