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В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин
В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин - РИА Новости, 27.08.2021
В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин
Тюрьма в Нью-Йорке, в которой содержался покончивший с собой финансист Джеффри Эпстин, будет закрыта ввиду несоответствующих условий содержания заключенных,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:14
2021-08-27T02:14
в мире
сша
джерри эпстин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тюрьма в Нью-Йорке, в которой содержался покончивший с собой финансист Джеффри Эпстин, будет закрыта ввиду несоответствующих условий содержания заключенных, сообщает газета New York Times со ссылкой на американский минюст.Как отмечает газета, ранее условия содержания в тюрьме Metropolitan Correctional Center критиковали сами заключенные, адвокаты и даже судьи."Все объекты федеральной пенитенциарной системы должны быть не только надежными и безопасными, но и предоставлять заключенным ресурсы и программы, необходимые для успешного возвращения в общество после освобождения", - говорится в заявлении минюста.Ведомство сообщает, что приняло решение закрыть тюрьму "по меньшей мере временно", пока существующие проблемы не будут устранены.Сейчас в Metropolitan Correctional Center содержатся 233 заключенных, они будут переведены в другие тюрьмы региона.Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.
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в мире, сша, джерри эпстин
02:14 27.08.2021
 
В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин

Тюрьму в США, в которой покончил с собой банкир Эпстин, закроют из-за условий содержания

© Fotolia / kvnkrftНаручники на флаге США
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Fotolia / kvnkrft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тюрьма в Нью-Йорке, в которой содержался покончивший с собой финансист Джеффри Эпстин, будет закрыта ввиду несоответствующих условий содержания заключенных, сообщает газета New York Times со ссылкой на американский минюст.
Как отмечает газета, ранее условия содержания в тюрьме Metropolitan Correctional Center критиковали сами заключенные, адвокаты и даже судьи.
"Все объекты федеральной пенитенциарной системы должны быть не только надежными и безопасными, но и предоставлять заключенным ресурсы и программы, необходимые для успешного возвращения в общество после освобождения", - говорится в заявлении минюста.
Ведомство сообщает, что приняло решение закрыть тюрьму "по меньшей мере временно", пока существующие проблемы не будут устранены.
Уильям Барр - РИА Новости, 1920, 23.11.2019
23 ноября 2019, 00:21
Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна
Сейчас в Metropolitan Correctional Center содержатся 233 заключенных, они будут переведены в другие тюрьмы региона.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпстина самоубийством.
 
В миреСШАДжерри Эпстин
 
 
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