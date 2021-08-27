Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/tyumen-1747604530.html
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал - РИА Новости, 27.08.2021
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал
Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:00
2021-08-27T22:00
происшествия
тюменская область
россия
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746499151_0:49:3363:1941_1920x0_80_0_0_db192b70f9a92c22afe18e814bfbfd48.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в организацию многодетных семей, сообщил РИА Новости координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.Мемориал возник 19 августа, когда нашлось тело ребенка. Люди несли к дому игрушки, сладости и цветы. Волонтеры охраняли мемориал и обещали раздать игрушки, как только будет известна дата захоронения."В пятницу часть игрушек с мемориала мы раздали местным детям, часть передали в общественную организацию многодетных семьей "Радость". Небольшую часть увезем на кладбище, где будет похоронена девочка", - сказал Шевельдин.Прощание с девочкой состоится 28 августа в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14. Похороны пройдут в этот же день, но с участием только родных и близких, сообщили родственники погибшей.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка.По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа как подозреваемый был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли, считает следствие. В пятницу обвиняемого арестовали.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
https://ria.ru/20210827/shkolnitsa-1747506046.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746499151_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_0a8ad9c39c8714e320d483ac5f1fe365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюменская область, россия, убийство девочки в тюмени
22:00 27.08.2021
 
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал

Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы отдали детям

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы у дома погибшей в Тюмени девочки
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в организацию многодетных семей, сообщил РИА Новости координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.
Мемориал возник 19 августа, когда нашлось тело ребенка. Люди несли к дому игрушки, сладости и цветы. Волонтеры охраняли мемориал и обещали раздать игрушки, как только будет известна дата захоронения.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:54
"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени
"В пятницу часть игрушек с мемориала мы раздали местным детям, часть передали в общественную организацию многодетных семьей "Радость". Небольшую часть увезем на кладбище, где будет похоронена девочка", - сказал Шевельдин.
Прощание с девочкой состоится 28 августа в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14. Похороны пройдут в этот же день, но с участием только родных и близких, сообщили родственники погибшей.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка.
Виталий Бережной в зале Ленинского суда Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 13:28
Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени
По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа как подозреваемый был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли, считает следствие. В пятницу обвиняемого арестовали.
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния