https://ria.ru/20210827/tyumen-1747604530.html

В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал

В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал - РИА Новости, 27.08.2021

В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал

Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:00

2021-08-27T22:00

2021-08-27T22:00

происшествия

тюменская область

россия

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в организацию многодетных семей, сообщил РИА Новости координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.Мемориал возник 19 августа, когда нашлось тело ребенка. Люди несли к дому игрушки, сладости и цветы. Волонтеры охраняли мемориал и обещали раздать игрушки, как только будет известна дата захоронения."В пятницу часть игрушек с мемориала мы раздали местным детям, часть передали в общественную организацию многодетных семьей "Радость". Небольшую часть увезем на кладбище, где будет похоронена девочка", - сказал Шевельдин.Прощание с девочкой состоится 28 августа в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14. Похороны пройдут в этот же день, но с участием только родных и близких, сообщили родственники погибшей.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка.По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа как подозреваемый был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли, считает следствие. В пятницу обвиняемого арестовали.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

https://ria.ru/20210827/shkolnitsa-1747506046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область, россия, убийство девочки в тюмени