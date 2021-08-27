https://ria.ru/20210827/tyumen-1747604530.html
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал - РИА Новости, 27.08.2021
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал
Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:00
2021-08-27T22:00
2021-08-27T22:00
происшествия
тюменская область
россия
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746499151_0:49:3363:1941_1920x0_80_0_0_db192b70f9a92c22afe18e814bfbfd48.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в организацию многодетных семей, сообщил РИА Новости координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.Мемориал возник 19 августа, когда нашлось тело ребенка. Люди несли к дому игрушки, сладости и цветы. Волонтеры охраняли мемориал и обещали раздать игрушки, как только будет известна дата захоронения."В пятницу часть игрушек с мемориала мы раздали местным детям, часть передали в общественную организацию многодетных семьей "Радость". Небольшую часть увезем на кладбище, где будет похоронена девочка", - сказал Шевельдин.Прощание с девочкой состоится 28 августа в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14. Похороны пройдут в этот же день, но с участием только родных и близких, сообщили родственники погибшей.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка.По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа как подозреваемый был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли, считает следствие. В пятницу обвиняемого арестовали.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
https://ria.ru/20210827/shkolnitsa-1747506046.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746499151_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_0a8ad9c39c8714e320d483ac5f1fe365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия, убийство девочки в тюмени
В Тюмени у дома убитой девочки разбирают стихийный мемориал
Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы отдали детям
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости.
Игрушки со стихийного мемориала у подъезда дома тюменской школьницы, которая пропала 30 июня и была найдена спустя полтора месяца мертвой, отдали детям и в организацию многодетных семей, сообщил РИА Новости координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области
Владислав Шевельдин.
Мемориал
возник 19 августа, когда нашлось тело ребенка. Люди несли к дому игрушки, сладости и цветы. Волонтеры охраняли мемориал и обещали раздать игрушки, как только будет известна дата захоронения.
"В пятницу часть игрушек с мемориала мы раздали местным детям, часть передали в общественную организацию многодетных семьей "Радость". Небольшую часть увезем на кладбище, где будет похоронена девочка", - сказал Шевельдин.
Прощание с девочкой состоится 28 августа в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14. Похороны пройдут в этот же день, но с участием только родных и близких, сообщили родственники погибшей.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка.
По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа как подозреваемый был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли, считает следствие. В пятницу обвиняемого арестовали.