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"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев" - РИА Новости, 27.08.2021
"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
Корабли и подлодки ВМФ России скоро усилят ударные возможности — на днях Минобороны подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
2021-08-27T08:09
безопасность
дмитрий песков
министерство обороны сша
игорь коротченко
арк петр великий
джон кирби
адмирал нахимов (крейсер)
буян-м
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Корабли и подлодки ВМФ России скоро усилят ударные возможности — на днях Минобороны подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых "Цирконов". Как ожидается, их передадут флоту уже в 2022-м. О первой в мире серийной противокорабельной гиперзвуковой ракете и реакции на нее Запада — в материале РИА Новости.Тема номер одинВ середине августа глава стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме по космической обороне, признал, что российские гиперзвуковые технологии — серьезный вызов для НАТО. По его словам, "Циркон" обеспечит ВМФ России неоспоримое преимущество в гипотетическом вооруженном конфликте на море."Наша нынешняя система датчиков наземного и космического базирования может не справиться с обнаружением и отслеживанием этих ракет, — подчеркнул Ричард. — Надо признать, что Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям. Там продолжают вкладывать значительные средства в разработку высокоскоростных планирующих летательных аппаратов-глайдеров. И если предприятия нашей оборонной промышленности в короткие сроки не придумают, как им противостоять, корабли флотов стран НАТО станут уязвимыми".Западные военные, политики и журналисты постоянно говорят о "Цирконе". Успешные испытания этого оружия серьезно беспокоят Североатлантический альянс.Так, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал российские гиперзвуковые комплексы с возможностью ядерного оснащения "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В США, по его словам, такое оружие разрабатывают лишь в безъядерном варианте.Это высказывание не оставили без внимания в посольстве России в Вашингтоне. Дипломаты мягко напомнили Кирби, что гиперзвук без ядерных БЧ — это, конечно, хорошо, но есть куда более серьезные вещи, на которые Россия вынуждена реагировать. К примеру — размещение пусковых установок в Европе.Отреагировал и Кремль. "Если вы помните, Владимир Путин неоднократно говорил на эти темы, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Он говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, наблюдали за определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету".Это потребовало принять меры для обеспечения безопасности. "Циркон" — одна их них.Нечем перехватитьБольшая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты засекречена, но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Полет на маршевом участке — на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов."У флотов западных стран пока нет средств ПВО, способных перехватить "Циркон", — объясняет директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко. — Их корабельные ЗРК рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые ПКР, но абсолютно бессильны против гиперзвука. А большая дальность стрельбы позволит нашим кораблям фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, не входя в зону поражения. С началом серийного производства этих изделий отечественный флот сделает серьезный шаг вперед".Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс" и "Калибр". В теории носителями могут быть и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". Таким образом, даже небольшие вымпела станут угрозой для авианосца. Попадания одной боеголовки ниже ватерлинии достаточно, чтобы плавучий аэродром дал крен и вышел из строя.Наводить перспективный ударный комплекс на вражеские корабли будет новая автоматизированная система управления (АСУ), недавно испытанная на масштабных учениях Северного флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, в ходе маневров два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали ударным вымпелам информацию об условном противнике и навели ракеты с расстояния в сотни километров.При этом АСУ самостоятельно определила наиболее важные цели и подобрала подходящее оружие. Помимо перспективных "Цирконов", корабли под управлением системы могут применять крылатые системы предыдущих поколений, включая "Яхонт", "Вулкан" и "Калибр".На смену "Гранитам"К проекту гиперзвуковой ракеты приступили в 2010-х — в условиях строжайшей секретности. Впервые широкой общественности об этом проекте рассказал в 2018-м Владимир Путин. К данному моменту провели девять пусков с надводных и подводных носителей, все — успешно. Этой осенью должна отстреляться АПЛ "Северодвинск", после чего испытания завершатся.По планам Минобороны "Циркон" со временем заменит ПКР П-700 "Гранит", стоящие на вооружении с середины 1980-х и успевшие изрядно устареть. Новым ударным комплексом оснастят фрегаты проектов 22350, тяжелые атомные крейсера "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" проекта 1144, а также многоцелевые атомные подводные лодки проектов 885М и 949АМ. Первыми "Циркон" получат вымпела Северного флота.И это не единственное оружие, перед котором бессильны ПВО и ПРО НАТО. Уже приняли на вооружение комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, а также аэробаллистический "Кинжал". Кроме того, продолжаются испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" — ядерной торпеды, предназначенной для уничтожения военно-морских баз и объектов инфраструктуры на побережье противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/tsirkon-1732656798.html
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безопасность, дмитрий песков, министерство обороны сша, игорь коротченко, арк петр великий, джон кирби, адмирал нахимов (крейсер), буян-м, калибр, циркон, оникс, каракурт-э
08:00 27.08.2021 (обновлено: 08:09 27.08.2021)
 

"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"

© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Корабли и подлодки ВМФ России скоро усилят ударные возможности — на днях Минобороны подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых "Цирконов". Как ожидается, их передадут флоту уже в 2022-м. О первой в мире серийной противокорабельной гиперзвуковой ракете и реакции на нее Запада — в материале РИА Новости.

Тема номер один

В середине августа глава стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме по космической обороне, признал, что российские гиперзвуковые технологии — серьезный вызов для НАТО. По его словам, "Циркон" обеспечит ВМФ России неоспоримое преимущество в гипотетическом вооруженном конфликте на море.
© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
"Наша нынешняя система датчиков наземного и космического базирования может не справиться с обнаружением и отслеживанием этих ракет, — подчеркнул Ричард. — Надо признать, что Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям. Там продолжают вкладывать значительные средства в разработку высокоскоростных планирующих летательных аппаратов-глайдеров. И если предприятия нашей оборонной промышленности в короткие сроки не придумают, как им противостоять, корабли флотов стран НАТО станут уязвимыми".
Западные военные, политики и журналисты постоянно говорят о "Цирконе". Успешные испытания этого оружия серьезно беспокоят Североатлантический альянс.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 15:56Оружие
Военный эксперт: США оценивают "Циркон" как очень опасную ракету
Так, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал российские гиперзвуковые комплексы с возможностью ядерного оснащения "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В США, по его словам, такое оружие разрабатывают лишь в безъядерном варианте.
Это высказывание не оставили без внимания в посольстве России в Вашингтоне. Дипломаты мягко напомнили Кирби, что гиперзвук без ядерных БЧ — это, конечно, хорошо, но есть куда более серьезные вещи, на которые Россия вынуждена реагировать. К примеру — размещение пусковых установок в Европе.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Отреагировал и Кремль. "Если вы помните, Владимир Путин неоднократно говорил на эти темы, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Он говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, наблюдали за определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету".
Это потребовало принять меры для обеспечения безопасности. "Циркон" — одна их них.

Нечем перехватить

Большая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты засекречена, но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Полет на маршевом участке — на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов.
Поздравляю с новым важным этапом – Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:20
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ
"У флотов западных стран пока нет средств ПВО, способных перехватить "Циркон", — объясняет директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко. — Их корабельные ЗРК рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые ПКР, но абсолютно бессильны против гиперзвука. А большая дальность стрельбы позволит нашим кораблям фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, не входя в зону поражения. С началом серийного производства этих изделий отечественный флот сделает серьезный шаг вперед".
Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс" и "Калибр". В теории носителями могут быть и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". Таким образом, даже небольшие вымпела станут угрозой для авианосца. Попадания одной боеголовки ниже ватерлинии достаточно, чтобы плавучий аэродром дал крен и вышел из строя.
© Фото : Минобороны РФМалый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Минобороны РФ
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото
Наводить перспективный ударный комплекс на вражеские корабли будет новая автоматизированная система управления (АСУ), недавно испытанная на масштабных учениях Северного флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, в ходе маневров два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали ударным вымпелам информацию об условном противнике и навели ракеты с расстояния в сотни километров.
При этом АСУ самостоятельно определила наиболее важные цели и подобрала подходящее оружие. Помимо перспективных "Цирконов", корабли под управлением системы могут применять крылатые системы предыдущих поколений, включая "Яхонт", "Вулкан" и "Калибр".

На смену "Гранитам"

К проекту гиперзвуковой ракеты приступили в 2010-х — в условиях строжайшей секретности. Впервые широкой общественности об этом проекте рассказал в 2018-м Владимир Путин. К данному моменту провели девять пусков с надводных и подводных носителей, все — успешно. Этой осенью должна отстреляться АПЛ "Северодвинск", после чего испытания завершатся.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков во время швартовки во Владивостоке. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 16:31
Шойгу рассказал об усилении Северного флота
По планам Минобороны "Циркон" со временем заменит ПКР П-700 "Гранит", стоящие на вооружении с середины 1980-х и успевшие изрядно устареть. Новым ударным комплексом оснастят фрегаты проектов 22350, тяжелые атомные крейсера "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" проекта 1144, а также многоцелевые атомные подводные лодки проектов 885М и 949АМ. Первыми "Циркон" получат вымпела Северного флота.
И это не единственное оружие, перед котором бессильны ПВО и ПРО НАТО. Уже приняли на вооружение комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, а также аэробаллистический "Кинжал". Кроме того, продолжаются испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" — ядерной торпеды, предназначенной для уничтожения военно-морских баз и объектов инфраструктуры на побережье противника.
 
БезопасностьДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАИгорь КоротченкоАРК Петр ВеликийДжон КирбиАдмирал Нахимов (крейсер)Буян-МКалибрЦирконОниксКаракурт-Э
 
 
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