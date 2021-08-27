https://ria.ru/20210827/tsiklolet-1747447149.html

В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов

В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов - РИА Новости, 27.08.2021

В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов

Российские боевые корабли в перспективе могут оснастить комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T04:04

2021-08-27T04:04

2021-08-27T04:04

новое оружие россии

безопасность

фонд перспективных исследований

россия

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КУБИНКА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Российские боевые корабли в перспективе могут оснастить комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.Чтобы соответствовать требованиям, Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов, где первый - циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй - собственно сам беспилотник большой продолжительности полета.Как рассказал Чибисов, в качестве беспилотника ФПИ предложил использовать решения на основе аэродромной авиации, типа более тяжелой модификации беспилотника "Орион" с продолжительностью полета 24 часа. В связи с тем, что такой беспилотник не может взлетать с вертолетной площадки корабля, ему нужен "воздушный аэродром", которым послужит трехтонный циклолет."Платформа поднимает беспилотник самолетного типа в воздух, обеспечивает выход на нужную скорость и угол запуска, как будто тот взлетает с аэродрома. То есть он полностью заменяет собой взлетно-посадочную полосу, становясь воздушным аэродромом. Поэтому мы назвали платформу "циклодром", потому что он как компактный "кусочек" аэродрома. На посадке эта же платформа догоняет беспилотник, подлетает и сама его подхватывает. Задача беспилотника в этот момент просто лететь прямолинейно. При этом все операции должны проводиться в автоматическом режиме без участия оператора", - рассказал Чибисов.Работы стартуют в конце 2021 года и продлятся три с половиной - четыре года. "В рамках проекта "Циклон-2" будет разработан эскизный проект этой платформы под требования ВМФ. Демонстратором проекта "Циклон-2 будет не эта платформа, а аэромобиль "Циклокар". Он взлетит в 2023 году, а в 2024 году мы завершим его испытания", - сказал он.ФПИ несколько лет ведет развитие циклолетной техники в рамках проекта "Циклон". На сегодняшний день создан 60-килограммовый дрон-циклолет, который прошел контрольные испытания в июле этого года. Кроме того, в Центральном аэрогидродинамическом институте прошли испытания большого ротора диаметром 1,5 метра, доказавшим возможность применения данной технологии для полетов многотонных летательных аппаратов.Принцип работы циклического движителя циклолета подобен несущему винту вертолета и создает подъемную силу за счет вращения лопастей, расположенных под некоторым углом, который меняется в процессе оборота.Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Реально летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Южной Кореи, Австрии, США и Китая.

https://ria.ru/20210826/bespilotniki-1747297554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, фонд перспективных исследований, россия