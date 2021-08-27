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Новое оружие России
https://ria.ru/20210827/tsiklolet-1747447149.html
В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов - РИА Новости, 27.08.2021
В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
Российские боевые корабли в перспективе могут оснастить комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T04:04
2021-08-27T04:04
новое оружие россии
безопасность
фонд перспективных исследований
россия
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КУБИНКА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Российские боевые корабли в перспективе могут оснастить комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.Чтобы соответствовать требованиям, Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов, где первый - циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй - собственно сам беспилотник большой продолжительности полета.Как рассказал Чибисов, в качестве беспилотника ФПИ предложил использовать решения на основе аэродромной авиации, типа более тяжелой модификации беспилотника "Орион" с продолжительностью полета 24 часа. В связи с тем, что такой беспилотник не может взлетать с вертолетной площадки корабля, ему нужен "воздушный аэродром", которым послужит трехтонный циклолет."Платформа поднимает беспилотник самолетного типа в воздух, обеспечивает выход на нужную скорость и угол запуска, как будто тот взлетает с аэродрома. То есть он полностью заменяет собой взлетно-посадочную полосу, становясь воздушным аэродромом. Поэтому мы назвали платформу "циклодром", потому что он как компактный "кусочек" аэродрома. На посадке эта же платформа догоняет беспилотник, подлетает и сама его подхватывает. Задача беспилотника в этот момент просто лететь прямолинейно. При этом все операции должны проводиться в автоматическом режиме без участия оператора", - рассказал Чибисов.Работы стартуют в конце 2021 года и продлятся три с половиной - четыре года. "В рамках проекта "Циклон-2" будет разработан эскизный проект этой платформы под требования ВМФ. Демонстратором проекта "Циклон-2 будет не эта платформа, а аэромобиль "Циклокар". Он взлетит в 2023 году, а в 2024 году мы завершим его испытания", - сказал он.ФПИ несколько лет ведет развитие циклолетной техники в рамках проекта "Циклон". На сегодняшний день создан 60-килограммовый дрон-циклолет, который прошел контрольные испытания в июле этого года. Кроме того, в Центральном аэрогидродинамическом институте прошли испытания большого ротора диаметром 1,5 метра, доказавшим возможность применения данной технологии для полетов многотонных летательных аппаратов.Принцип работы циклического движителя циклолета подобен несущему винту вертолета и создает подъемную силу за счет вращения лопастей, расположенных под некоторым углом, который меняется в процессе оборота.Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Реально летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Южной Кореи, Австрии, США и Китая.
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безопасность, фонд перспективных исследований, россия
04:04 27.08.2021
 
В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов

В России предложили создать тяжелые корабельные беспилотные комплексы на базе циклолетов

© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Российские боевые корабли в перспективе могут оснастить комплексами из разведывательных беспилотников и циклолетов-платформ, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.
"У ВМФ имеется потребность в загоризонтной разведке и патрулировании. Существующая вертолетная техника по времени и дальности полета уже не отвечает современным требованиям, имея радиус полета порядка 200 километров и продолжительность полета три часа. Относительно недавно командование ВМФ сформулировало техническое задание на перспективную систему. Все существующие вертолетные схемы и системы вертикального взлета и посадки не удовлетворяют этим требованиям по продолжительности и дальности полета", - рассказал Чибисов.
Чтобы соответствовать требованиям, Фонд перспективных исследований предложил комплекс из двух аппаратов, где первый - циклолет, который обеспечивает подъем и спуск разведывательного беспилотника на корабль, а второй - собственно сам беспилотник большой продолжительности полета.
Как рассказал Чибисов, в качестве беспилотника ФПИ предложил использовать решения на основе аэродромной авиации, типа более тяжелой модификации беспилотника "Орион" с продолжительностью полета 24 часа. В связи с тем, что такой беспилотник не может взлетать с вертолетной площадки корабля, ему нужен "воздушный аэродром", которым послужит трехтонный циклолет.
"Платформа поднимает беспилотник самолетного типа в воздух, обеспечивает выход на нужную скорость и угол запуска, как будто тот взлетает с аэродрома. То есть он полностью заменяет собой взлетно-посадочную полосу, становясь воздушным аэродромом. Поэтому мы назвали платформу "циклодром", потому что он как компактный "кусочек" аэродрома. На посадке эта же платформа догоняет беспилотник, подлетает и сама его подхватывает. Задача беспилотника в этот момент просто лететь прямолинейно. При этом все операции должны проводиться в автоматическом режиме без участия оператора", - рассказал Чибисов.
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Работы стартуют в конце 2021 года и продлятся три с половиной - четыре года. "В рамках проекта "Циклон-2" будет разработан эскизный проект этой платформы под требования ВМФ. Демонстратором проекта "Циклон-2 будет не эта платформа, а аэромобиль "Циклокар". Он взлетит в 2023 году, а в 2024 году мы завершим его испытания", - сказал он.
ФПИ несколько лет ведет развитие циклолетной техники в рамках проекта "Циклон". На сегодняшний день создан 60-килограммовый дрон-циклолет, который прошел контрольные испытания в июле этого года. Кроме того, в Центральном аэрогидродинамическом институте прошли испытания большого ротора диаметром 1,5 метра, доказавшим возможность применения данной технологии для полетов многотонных летательных аппаратов.
Принцип работы циклического движителя циклолета подобен несущему винту вертолета и создает подъемную силу за счет вращения лопастей, расположенных под некоторым углом, который меняется в процессе оборота.
Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Реально летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Южной Кореи, Австрии, США и Китая.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьФонд перспективных исследованийРоссия
 
 
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