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Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые
Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые - РИА Новости, 27.08.2021
Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые
Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:11
2021-08-27T15:11
медицина
наука
англия
astrazeneca
british medical journal
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal.Ученые из ряда британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) и тромбоэмболии.Исследователи использовали данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.Ученые выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе - у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни в 1 699 случаях на 10 миллионов.Исследователи приходят к выводу, что повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Однако риск возникновения подобных осложнений среди переболевшего коронавирусом населения значительно выше по сравнению с привитыми людьми.
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html
https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
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медицина, наука, англия, astrazeneca , british medical journal, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
15:11 27.08.2021
 
Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые

British Medical Journal: риск возникновения тромбов после COVID-19 выше, чем после вакцинации

© Иллюстрация РИА НовостиТромбоз при COVID-19
Тромбоз при COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal.
Ученые из ряда британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) и тромбоэмболии.
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Исследователи использовали данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.
Ученые выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе - у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни в 1 699 случаях на 10 миллионов.
Исследователи приходят к выводу, что повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Однако риск возникновения подобных осложнений среди переболевшего коронавирусом населения значительно выше по сравнению с привитыми людьми.
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МедицинаНаукаАнглияAstraZenecaBritish Medical JournalКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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