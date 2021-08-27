https://ria.ru/20210827/tromb-1747533770.html

Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые

Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые - РИА Новости, 27.08.2021

Риск тромбозов от коронавируса выше, чем после вакцинации, заявили ученые

Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:11

2021-08-27T15:11

2021-08-27T15:11

медицина

наука

англия

astrazeneca

british medical journal

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733372102_0:451:1464:1275_1920x0_80_0_0_78a9210502e7f4acb53eb3c0080c6f0d.jpg

ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal.Ученые из ряда британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) и тромбоэмболии.Исследователи использовали данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.Ученые выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе - у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни в 1 699 случаях на 10 миллионов.Исследователи приходят к выводу, что повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Однако риск возникновения подобных осложнений среди переболевшего коронавирусом населения значительно выше по сравнению с привитыми людьми.

https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843725.html

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, наука, англия, astrazeneca , british medical journal, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech