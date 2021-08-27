https://ria.ru/20210827/tramvay-1747456229.html
В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик
В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик - РИА Новости, 27.08.2021
В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик
Прокуратура организовала проверку после столкновения в Казани сошедшего с рельсов трамвая с "Газелью", в результате которого водитель грузовика был... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:27
2021-08-27T09:27
2021-08-27T09:27
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения в Казани сошедшего с рельсов трамвая с "Газелью", в результате которого водитель грузовика был госпитализирован, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в четверг вечером на улице Гвардейской в Казани трамвай сошел с рельсов и столкнулся с "Газелью"."Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии с трамваем на улице Гвардейской. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом", - сказал Галиев.По его словам, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Как уточнили в минздраве Татарстана, после ДТП водитель "Газели" был госпитализирован в состоянии средней тяжести – с травмами и ушибами.
https://ria.ru/20210820/tramvay-1746547941.html
https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html
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происшествия, казань
В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик
В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик, проводится проверка
КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку после столкновения в Казани
сошедшего с рельсов трамвая с "Газелью", в результате которого водитель грузовика был госпитализирован, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в четверг вечером на улице Гвардейской в Казани трамвай сошел с рельсов и столкнулся с "Газелью".
"Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии с трамваем на улице Гвардейской. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом", - сказал Галиев.
По его словам, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как уточнили в минздраве Татарстана, после ДТП водитель "Газели" был госпитализирован в состоянии средней тяжести – с травмами и ушибами.