https://ria.ru/20210827/tramvay-1747456229.html

В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик

В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик - РИА Новости, 27.08.2021

В Казани трамвай сошел с рельсов и взрезался в грузовик

Прокуратура организовала проверку после столкновения в Казани сошедшего с рельсов трамвая с "Газелью", в результате которого водитель грузовика был... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:27

2021-08-27T09:27

2021-08-27T09:27

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения в Казани сошедшего с рельсов трамвая с "Газелью", в результате которого водитель грузовика был госпитализирован, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в четверг вечером на улице Гвардейской в Казани трамвай сошел с рельсов и столкнулся с "Газелью"."Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии с трамваем на улице Гвардейской. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом", - сказал Галиев.По его словам, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Как уточнили в минздраве Татарстана, после ДТП водитель "Газели" был госпитализирован в состоянии средней тяжести – с травмами и ушибами.

https://ria.ru/20210820/tramvay-1746547941.html

https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань