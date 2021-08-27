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Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:37
2021-08-27T02:37
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.Взрыв у аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американцев, которые участвовали в эвакуации людей. Еще 18 получили ранения. Погибли и десятки афганцев."Терроризм - это зло, которому нет места на земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы", - призвал он.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные в случае необходимости уничтожат остающееся в кабульском аэропорту имущество.Телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав сообщал по меньшей мере о 90 жертвах в результате серии взврывов, телеканал "Аль-Арабия" - как минимум о 72 погибших и 158 пострадавших.
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в мире, сша, афганистан, анатолий антонов, россия
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Посол Росси в США Антонов призвал удвоить усилия по борьбе с террором после взрывов в Афганистане
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов
выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане
и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.
"Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - цитирует посольство заявление Антонова.
Взрыв у аэропорта Кабула
унес в четверг жизни 13 американцев, которые участвовали в эвакуации людей. Еще 18 получили ранения. Погибли и десятки афганцев.
"Терроризм - это зло, которому нет места на земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы", - призвал он.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные в случае необходимости уничтожат остающееся в кабульском аэропорту имущество.
Телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав сообщал по меньшей мере о 90 жертвах в результате серии взврывов, телеканал "Аль-Арабия" - как минимум о 72 погибших и 158 пострадавших.