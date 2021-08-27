Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/terrorizm-1747444795.html
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:37
2021-08-27T02:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
анатолий антонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_750019d70695935f8aa441d8e6138e41.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.Взрыв у аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американцев, которые участвовали в эвакуации людей. Еще 18 получили ранения. Погибли и десятки афганцев."Терроризм - это зло, которому нет места на земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы", - призвал он.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные в случае необходимости уничтожат остающееся в кабульском аэропорту имущество.Телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав сообщал по меньшей мере о 90 жертвах в результате серии взврывов, телеканал "Аль-Арабия" - как минимум о 72 погибших и 158 пострадавших.
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a5d2447bd3bac281800a6c686659c926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, анатолий антонов, россия
02:37 27.08.2021
 
Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане

Посол Росси в США Антонов призвал удвоить усилия по борьбе с террором после взрывов в Афганистане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.
"Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - цитирует посольство заявление Антонова.
Взрыв у аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американцев, которые участвовали в эвакуации людей. Еще 18 получили ранения. Погибли и десятки афганцев.
"Терроризм - это зло, которому нет места на земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы", - призвал он.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
01:19Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные в случае необходимости уничтожат остающееся в кабульском аэропорту имущество.
Телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав сообщал по меньшей мере о 90 жертвах в результате серии взврывов, телеканал "Аль-Арабия" - как минимум о 72 погибших и 158 пострадавших.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанАнатолий АнтоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
06:39Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Лента новостейМолния