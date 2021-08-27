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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/terakt-1747550422.html
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле
Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:22
2021-08-27T17:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
совет безопасности оон
взрывы в кабуле
талибан
афганистан
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы.СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.В заявлении говорится, что ответственность за теракты взяла на себя "Исламское государство в Хорасане" (ISKP), аффилированная с ИГ*. Совбез также напоминает, что все стороны в Афганистане должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права во всех обстоятельствах, в том числе в тех, которые касаются защиты мирного населения.СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактовСовбез подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов."Они (члены Совбеза ООН - ред.) призвали все государства активно сотрудничать со всеми соответствующими властями в этом отношении - в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности", - говорится в заявлении.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html
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в мире, кабул (город), оон, совет безопасности оон, взрывы в кабуле, талибан, афганистан, исламское государство
16:22 27.08.2021 (обновлено: 17:10 27.08.2021)
 
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совбез ООН: организаторов терактов в Кабуле должны привлечь к ответственности

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы.
"Члены Совета безопасности осудили строжайшим образом ужасающие атаки вблизи Международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле 26 августа 2021 года", - говорится в заявлении.
СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.
В заявлении говорится, что ответственность за теракты взяла на себя "Исламское государство в Хорасане" (ISKP), аффилированная с ИГ*. Совбез также напоминает, что все стороны в Афганистане должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права во всех обстоятельствах, в том числе в тех, которые касаются защиты мирного населения.
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
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Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов
Совбез подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.
"Они (члены Совбеза ООН - ред.) призвали все государства активно сотрудничать со всеми соответствующими властями в этом отношении - в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности", - говорится в заявлении.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНСовет Безопасности ООНВзрывы в КабулеТалибанАфганистанИсламское государство
 
 
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