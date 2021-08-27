16:22 27.08.2021 (обновлено: 17:10 27.08.2021)
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле
Совбез ООН: организаторов терактов в Кабуле должны привлечь к ответственности
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
"Члены Совета безопасности осудили строжайшим образом ужасающие атаки вблизи Международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле 26 августа 2021 года", - говорится в заявлении.
СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.
В заявлении говорится, что ответственность за теракты взяла на себя "Исламское государство в Хорасане" (ISKP), аффилированная с ИГ*. Совбез также напоминает, что все стороны в Афганистане должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права во всех обстоятельствах, в том числе в тех, которые касаются защиты мирного населения.
СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов
Совбез подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.
"Они (члены Совбеза ООН - ред.) призвали все государства активно сотрудничать со всеми соответствующими властями в этом отношении - в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности", - говорится в заявлении.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
* Террористическая организация, запрещенная в России