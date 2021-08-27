https://ria.ru/20210827/terakt-1747550422.html

Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совбез ООН осудил теракты в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:22

2021-08-27T16:22

2021-08-27T17:10

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы.СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.В заявлении говорится, что ответственность за теракты взяла на себя "Исламское государство в Хорасане" (ISKP), аффилированная с ИГ*. Совбез также напоминает, что все стороны в Афганистане должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права во всех обстоятельствах, в том числе в тех, которые касаются защиты мирного населения.СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактовСовбез подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов."Они (члены Совбеза ООН - ред.) призвали все государства активно сотрудничать со всеми соответствующими властями в этом отношении - в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности", - говорится в заявлении.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kabul-1747556219.html

кабул (город)

афганистан

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