https://ria.ru/20210827/terakt-1747526029.html

Россия осудила теракт в Кабуле

Россия осудила теракт в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Россия осудила теракт в Кабуле

Россия осуждает теракт в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:43

2021-08-27T14:43

2021-08-27T15:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

мид италии

сергей лавров

россия

взрывы в кабуле

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РИМ, 27 авг - РИА Новости. Россия осуждает теракт в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов."Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии.В первой декаде августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, мид италии, сергей лавров, россия, взрывы в кабуле