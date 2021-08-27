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"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах

"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах - РИА Новости, 27.08.2021

"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах

Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:48

2021-08-27T09:48

2021-08-27T11:09

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters.Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в момент взрыва находился в очереди у одного из входов в аэропорт столицы."Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — сообщил он.По его словам, в воздухе летали части тел "как во время торнадо"."Я своими глазами видел конец света", — рассказал мужчина.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства"* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что виновных найдут и накажут.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/terrorizm-1747444795.html

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-27T09:48 true PT0M54S

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, исламское государство, россия, взрывы в кабуле