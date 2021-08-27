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"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах - РИА Новости, 27.08.2021
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:48
2021-08-27T11:09
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
исламское государство
россия
взрывы в кабуле
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters.Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в момент взрыва находился в очереди у одного из входов в аэропорт столицы."Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — сообщил он.По его словам, в воздухе летали части тел "как во время торнадо"."Я своими глазами видел конец света", — рассказал мужчина.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства"* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что виновных найдут и накажут.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/terrorizm-1747444795.html
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сша
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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, исламское государство, россия, взрывы в кабуле
09:48 27.08.2021 (обновлено: 11:09 27.08.2021)
 
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах

Выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах, унесших жизни более 100 человек

© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters.
Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в момент взрыва находился в очереди у одного из входов в аэропорт столицы.
"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — сообщил он.
По его словам, в воздухе летали части тел "как во время торнадо".
"Я своими глазами видел конец света", — рассказал мужчина.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.
СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства"* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.
Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что виновных найдут и накажут.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Джо Байден во время выступления после терактов в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденИсламское государствоРоссияВзрывы в Кабуле
 
 
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