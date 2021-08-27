https://ria.ru/20210827/tekhnologii-1747540940.html

Нижегородская область лидирует в ПФО по экспорту инновационной продукции

Нижегородская область лидирует в ПФО по экспорту инновационной продукции - РИА Новости, 27.08.2021

Нижегородская область лидирует в ПФО по экспорту инновационной продукции

Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту высокотехнологичной продукции по итогам первого полугодия 2021 года,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:47

2021-08-27T15:47

2021-08-27T15:47

нижегородская область

экономика

технологии

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту высокотехнологичной продукции по итогам первого полугодия 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин.К высокотехнологичной продукции, выпускаемой в регионе, относятся химические вещества, пластмассы, лакокрасочные материалы, мастики, косметика, лекарственные средства, трубы, шланги, стекло, автотранспорт, различное оборудование, силовые установки и многое другое."Экспорт высокотехнологичной продукции Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил около 1,5 миллиарда долларов. По этому показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе, опередив Самарскую область (960,36 миллиона долларов) и Республику Башкортостан (738,58 миллиона долларов). Большую роль в этом успехе сыграли федеральные и региональные меры поддержки экспорта", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что содействие представителям бизнеса оказывает Российский экспортный центр (РЭЦ), региональный Минпром и его подведомственные организации. В этом году нижегородские высокотехнологичные проекты получат дополнительную господдержку на исследования и конструкторские разработки при экспортной деятельности.В частности, пояснил Никитин, поддержка со стороны Российского экспортного центра будет осуществляться в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", она направлена на повышение уровня конкурентоспособности отечественных производителей высокотехнологичной продукции и на стимулирование инвестиций в создание новой, востребованной на внешних рынках продукции."Несмотря на сложности, которые испытывали нижегородские производители в период пандемии, в нашей области продолжается активное производство высокотехнологичной наукоемкой продукции. Благодаря новой мере поддержки РЭЦ производители смогут не только увеличить выпуск уже существующей конкурентоспособной продукции и обеспечить ее соответствие иностранным стандартам качества, но и создать новые предложения под запросы современного экспортного рынка. Также мера поддержки будет способствовать появлению новых экспортеров, которые ранее не могли начать свое дело в связи с нехваткой средств на научно-исследовательские работы", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.По его словам, промышленные предприятия, создающие конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, смогут получить компенсацию до 70% от объема финансирования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Кроме того, предприятия смогут вернуть до 30% от объема средств, потраченных на стандартизацию существующей промышленной продукции при выводе ее на экспорт.Поддержка будет предоставляться по результатам конкурса, ее распространят на затраты, которые производитель понес не более чем за 12 месяцев до даты объявления конкурса и понесет в течение 36 месяцев после. Подача заявок на участие в конкурсе и документов для получения компенсаций будет происходить в электронном виде с использованием государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП).

https://ria.ru/20210827/kapital-1747486518.html

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экономика, технологии, глеб никитин, россия