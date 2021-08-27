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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/taliby-1747611426.html
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
Движение "Талибан"* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщил представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:24
2021-08-27T23:24
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщил представитель движения Билал Карими.По его словам, у американцев сейчас остается небольшая часть аэропорта.Взрывы произошли 26 августа у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе подданные Великобритании и граждане США. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как сообщают СМИ, число погибших превысило 170.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
23:24 27.08.2021
 
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ

Франс Пресс: талибы заявили, что заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщил представитель движения Билал Карими.

"Сегодня три важных места в военной части аэропорта Кабула были освобождены американцами и находятся под контролем Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - приводит слова Карими агентство Франс Пресс.

По его словам, у американцев сейчас остается небольшая часть аэропорта.
Взрывы произошли 26 августа у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе подданные Великобритании и граждане США. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как сообщают СМИ, число погибших превысило 170.
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 10:56Захват власти в Афганистане талибами
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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