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Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
Движение "Талибан"* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщил представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:24
2021-08-27T23:24
2021-08-27T23:24
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захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщил представитель движения Билал Карими.По его словам, у американцев сейчас остается небольшая часть аэропорта.Взрывы произошли 26 августа у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе подданные Великобритании и граждане США. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как сообщают СМИ, число погибших превысило 170.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
Талибы заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле, сообщили СМИ
Франс Пресс: талибы заявили, что заняли часть военного сектора аэропорта в Кабуле