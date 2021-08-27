19:50 27.08.2021 (обновлено: 23:25 27.08.2021)
Талибы призвали женщин вернуться на работу в подразделения минздрава
Талибы призвали женщин вернуться на работу в подразделения здравоохранения Афганистана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* призвало сотрудниц подразделений здравоохранения Афганистана вернуться к работе, заявив, что не будет препятствовать выполнению их обязанностей.
"Министерство общественного здравоохранения Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) информирует сотрудников женского пола, что они должны быть готовы вернуться к своим обязанностям на регулярной основе в центрах и провинциях. Со стороны Исламского эмирата не возникнет никаких препятствиях их работе", - говорится в заявлении, опубликованном представителем движения Забиуллой Муджахидом.
17 августа, 13:30В миреТалибы разрешили женщинам быть ведущими на телевидении
Ранее талибы заявляли, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России