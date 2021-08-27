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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/taliban-1747608759.html
Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода войск, сообщили СМИ
Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода войск, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода войск, сообщили СМИ
Радикальное движение "Талибан"* попросило Соединенные Штаты сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских вооруженных сил РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:51
2021-08-27T23:26
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* попросило Соединенные Штаты сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских вооруженных сил 31 августа, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле, ранее прекратившего работу в связи с эвакуацией американского дипперсонала."Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было", - цитирует издание своих собеседников.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/spisok-1747464050.html
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747593934.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
22:51 27.08.2021 (обновлено: 23:26 27.08.2021)
 
Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода войск, сообщили СМИ

Washington Post: талибы попросили США оставить дипломатов в Афганистане после вывода войск

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* попросило Соединенные Штаты сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских вооруженных сил 31 августа, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.
По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле, ранее прекратившего работу в связи с эвакуацией американского дипперсонала.
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 10:21Захват власти в Афганистане талибами
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
"Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было", - цитирует издание своих собеседников.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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