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В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов
В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов - РИА Новости, 27.08.2021
В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов
Женщина в Ивановской области напала на священнослужителя, как пояснила она сама, ей велели это сделать голоса, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:24
2021-08-27T19:24
происшествия
тейково
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Женщина в Ивановской области напала на священнослужителя, как пояснила она сама, ей велели это сделать голоса, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.По данным полиции, инцидент произошел в Свято-Никольском храме города Тейково.Собеседник пояснил, что женщина 1994 года рождения. Полиция ее задержала. "Сейчас с ней проводят разбирательство. Вероятно, она будет передана врачам в связи с тем, что, как она поясняет, какие-то голоса ей велели это сделать", - сообщили в управлении.
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тейково
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происшествия, тейково, ивановская область, россия
19:24 27.08.2021
 
В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов

МВД: женщина в Ивановской области напала на священнослужителя по велению голосов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Женщина в Ивановской области напала на священнослужителя, как пояснила она сама, ей велели это сделать голоса, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
По данным полиции, инцидент произошел в Свято-Никольском храме города Тейково.
"Местная жительница сначала сидела на ступеньках храма. Потом зашла внутрь и набросилась на священнослужителя. Он получил незначительную резаную рану кисти, и ссадина на шее у него", - рассказали в УМВД.
Собеседник пояснил, что женщина 1994 года рождения. Полиция ее задержала. "Сейчас с ней проводят разбирательство. Вероятно, она будет передана врачам в связи с тем, что, как она поясняет, какие-то голоса ей велели это сделать", - сообщили в управлении.
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