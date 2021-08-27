https://ria.ru/20210827/svyaschennik-1747587520.html

В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов

В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов - РИА Новости, 27.08.2021

В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов

Женщина в Ивановской области напала на священнослужителя, как пояснила она сама, ей велели это сделать голоса, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:24

2021-08-27T19:24

2021-08-27T19:24

происшествия

тейково

ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Женщина в Ивановской области напала на священнослужителя, как пояснила она сама, ей велели это сделать голоса, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.По данным полиции, инцидент произошел в Свято-Никольском храме города Тейково.Собеседник пояснил, что женщина 1994 года рождения. Полиция ее задержала. "Сейчас с ней проводят разбирательство. Вероятно, она будет передана врачам в связи с тем, что, как она поясняет, какие-то голоса ей велели это сделать", - сообщили в управлении.

https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html

тейково

ивановская область

россия

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2021

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происшествия, тейково, ивановская область, россия