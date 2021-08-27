https://ria.ru/20210827/su-24-1747567376.html
Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу
Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу - РИА Новости, 27.08.2021
Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу
Пилотов потерпевшего крушение в Верещагинском районе Пермского края самолёта Су-24 везут в местную больницу для осмотра, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:37
2021-08-27T17:37
2021-08-27T19:53
происшествия
пермский край
су-24
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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Пилотов потерпевшего крушение в Верещагинском районе Пермского края самолёта Су-24 везут в местную больницу для осмотра, сообщил РИА Новости информированный источник.Как отмечали в пресс-службе Центрального федерального округа, воздушное судно выполняло полёт без боекомплекта, на земле разрушений нет. Летчики катапультировались.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, состояние обоих пилотов удовлетворительное.
https://ria.ru/20210818/aviakatastrofa-1746287258.html
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Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы.
2021-08-27T17:37
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происшествия, пермский край, су-24
17:37 27.08.2021 (обновлено: 19:53 27.08.2021)
Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу
Пилотов потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24 нашли живыми