https://ria.ru/20210827/su-24-1747567376.html

Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу

Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу - РИА Новости, 27.08.2021

Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 направили в больницу

Пилотов потерпевшего крушение в Верещагинском районе Пермского края самолёта Су-24 везут в местную больницу для осмотра, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:37

2021-08-27T17:37

2021-08-27T19:53

происшествия

пермский край

су-24

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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Пилотов потерпевшего крушение в Верещагинском районе Пермского края самолёта Су-24 везут в местную больницу для осмотра, сообщил РИА Новости информированный источник.Как отмечали в пресс-службе Центрального федерального округа, воздушное судно выполняло полёт без боекомплекта, на земле разрушений нет. Летчики катапультировались.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, состояние обоих пилотов удовлетворительное.

https://ria.ru/20210818/aviakatastrofa-1746287258.html

пермский край

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2021

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Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы. 2021-08-27T17:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, су-24