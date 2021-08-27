https://ria.ru/20210827/su-24-1747562467.html
В Пермском крае упал Су-24
В Пермском крае упал Су-24 - РИА Новости, 27.08.2021
В Пермском крае упал Су-24
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:11
2021-08-27T17:11
2021-08-27T19:07
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Там уточнили, что бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Боекомплекта на борту не было.Летчики катапультировались. Для их эвакуации направили вертолет поисково-спасательной службы. На земле разрушений нет, добавили в пресс-службе.Вскоре стало известно, что обоих пилотов нашли живыми.В пресс-службе ЦВО рассказали, что жизни пилотов ничего не угрожает.
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Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы.
2021-08-27T17:11
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происшествия
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости
. Самолет Су-24
потерпел аварию под Пермью
, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Там уточнили, что бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Боекомплекта на борту не было.
Летчики катапультировались. Для их эвакуации направили вертолет поисково-спасательной службы.
На земле разрушений нет, добавили в пресс-службе.
Вскоре стало известно, что обоих пилотов нашли живыми.
"Живы, их везут в больницу в Верещагинском районе на осмотр", — рассказал РИА Новости информированный источник.
В пресс-службе ЦВО рассказали, что жизни пилотов ничего не угрожает.