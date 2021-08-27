https://ria.ru/20210827/su-24-1747562467.html

В Пермском крае упал Су-24

В Пермском крае упал Су-24 - РИА Новости, 27.08.2021

В Пермском крае упал Су-24

Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:11

2021-08-27T17:11

2021-08-27T19:07

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747568899_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_539db2733c6395364b6c9fba7ce2c2be.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Там уточнили, что бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Боекомплекта на борту не было.Летчики катапультировались. Для их эвакуации направили вертолет поисково-спасательной службы. На земле разрушений нет, добавили в пресс-службе.Вскоре стало известно, что обоих пилотов нашли живыми.В пресс-службе ЦВО рассказали, что жизни пилотов ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210819/samolety-1746292328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы. 2021-08-27T17:11 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия