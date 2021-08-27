https://ria.ru/20210827/sterlyad-1747587289.html
В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди
В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди - РИА Новости, 27.08.2021
В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди
Около 10 тысяч молоди стерляди выпущены акваторию реки Волги в Зубцовском районе в рамках программы зарыбления водоемов Верхневолжья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:22
2021-08-27T19:22
2021-08-27T19:22
паралимпиада — 2020
удомля
волжский
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747586390_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_023c224c71580f0bd99b1d90aa049474.jpg
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Около 10 тысяч молоди стерляди выпущены акваторию реки Волги в Зубцовском районе в рамках программы зарыбления водоемов Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна. Важно усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты в увеличении количества рыбы в наших водоемах", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, который принял участие в акции.Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля. Работа по восстановлению в бассейне Волги популяций ценных видов рыб проводится правительством Тверской области совместно с федеральным агентством по рыболовству.В 2021 году в водоёмы области уже выпущено 3,3 миллиона экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Общий объём зарыбления в Верхневолжье в текущем году составит более 6 миллионов штук, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210824/blagoustroystvo-1747091940.html
удомля
волжский
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747586390_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_409591380408fe63bbaa3f39b6386879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удомля, волжский, тверская область, игорь руденя