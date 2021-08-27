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В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди

В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди - РИА Новости, 27.08.2021

В акваторию Волги в Тверской области выпущено 10 тысяч молоди стерляди

Около 10 тысяч молоди стерляди выпущены акваторию реки Волги в Зубцовском районе в рамках программы зарыбления водоемов Верхневолжья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:22

2021-08-27T19:22

2021-08-27T19:22

паралимпиада — 2020

удомля

волжский

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Около 10 тысяч молоди стерляди выпущены акваторию реки Волги в Зубцовском районе в рамках программы зарыбления водоемов Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна. Важно усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты в увеличении количества рыбы в наших водоемах", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, который принял участие в акции.Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля. Работа по восстановлению в бассейне Волги популяций ценных видов рыб проводится правительством Тверской области совместно с федеральным агентством по рыболовству.В 2021 году в водоёмы области уже выпущено 3,3 миллиона экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Общий объём зарыбления в Верхневолжье в текущем году составит более 6 миллионов штук, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210824/blagoustroystvo-1747091940.html

удомля

волжский

тверская область

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удомля, волжский, тверская область, игорь руденя