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США объявляют российскому спорту "войну без границ"
США объявляют российскому спорту "войну без границ" - РИА Новости, 27.08.2021
США объявляют российскому спорту "войну без границ"
Вы думали, что, успешно выступив на токийской Олимпиаде и пройдя жесточайший допинг-контроль, российские спортсмены решили все свои проблемы? Увы, нет. Похоже,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
2021-08-27T08:06
спорт
авторы
олимпийские игры
токио
сша
легкая атлетика
русада
usada
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Вы думали, что, успешно выступив на токийской Олимпиаде и пройдя жесточайший допинг-контроль, российские спортсмены решили все свои проблемы? Увы, нет. Похоже, проблемы для нашего спорта только начинаются.Американские конгрессмены выкатили новый законопроект, по сравнению с которым даже сюрреалистический "Акт Родченкова" выглядит цветочками. "Золотой акт", творение Хельсинкской комиссии конгресса США, предлагает приравнять нарушения в плане допинга к тяжким уголовным преступлениям — отмыванию денег и рэкету.Если закон будет принят, сферой его применения станет весь мир. Спецслужбы США будут искать "организаторов допинговых схем" на любых международных спортивных соревнованиях, в которых принимает участие хотя бы один американский атлет, которые спонсирует хотя бы одна американская фирма или транслирует хотя бы одна американская телекомпания.Пакет законов против отмывания денег и рэкета (RICO) был принят в Штатах в 1970 году для борьбы с мафией. Он предполагает, что подозреваемых в этих преступлениях можно прослушивать, следить за ними, использовать материалы прослушки в суде. RICO задействовали, чтобы приземлить на нары крестных отцов Нью-Йорка и продажных полицейских Лос-Анджелеса и Ки-Уэста. Многие из них до сих пор мотают свои "срока огромные"."Золотой акт" — как и "Акт Родченкова" — полностью экстерриториален. Он предполагает, что американские спецслужбы будут по всему миру охотиться за гражданами других стран. Следить за ними, прослушивать, запрашивать арест и экстрадицию в США, блокировать банковские счета. А также проводить некие загадочные "спецоперации". Тут даже не хочется предполагать, что имеют в виду американские партнеры.Никто не скрывает, против кого именно направлен этот закон. "Для таких авторитарных стран, как Россия, допинг остается асимметричным оружием, с помощью которого она нарушает закон", — заявил соавтор "Золотого акта", член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.Сопредседатель Хельсинкской комиссии конгрессмен Стив Коэн объяснил, что необходимость законопроекта доказывают жалобы американских атлетов на Олимпиаде в Токио. "Наши спортсмены подозревают, что допинг продолжают использовать", — сказал Коэн.Это явная отсылка к нытью американского пловца Райана Мерфи, у которого наш Евгений Рылов вырвал золото на дистанции 200 метров на спине. "Ну, не знаю, было ли тут все чисто на 100 процентов", — заявил в Токио проигравший. Потом на ту же тему стала выступать его коллега по сборной Лили Кинг. "Тут (на Олимпиаде. — Прим. ред.) много людей, которых здесь быть не должно", — сказала она.Абсурд ситуации просто зашкаливает. И WADA, и МОК уже не раз подтверждали, что никаких запрещенных веществ у российских победителей найдено не было. Они просто боролись и честно выиграли. Но проигравшие американцы не могут с этим смириться, и вот — кличут на подмогу своих силовиков, хорошо, что пока не армию.Почему бы тогда просто не выдавать олимпийские медали в Госдепе — исключительно американским гражданам, разумеется? Или подгонять к береговой границе страны — организатора какого-нибудь чемпионата — авианосец с полным сопровождением? Чтобы с него приглядывали, не обижают ли американских спортсменов. Типа — кто-кто у вас там победил на шестой дорожке? Русский? Точно? Не-е-е… Вы лучше пересчитайте.Особый накал безумию придает то, что абсолютно все громкие допинговые скандалы последнего времени связаны с американскими спортсменами. Бегунью Ша'Карри Ричардсон только что отстраняли из-за марихуаны. Гимнастка Симона Байлз не смогла выступить на Олимпиаде, потому что ей не подвезли риталин. Три года назад дисквалифицировали за допинг легендарного пловца, многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Райана Лохте. А помните знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга, всю свою карьеру просидевшего на кортикостероидах?Это только самые громкие скандалы. Но при этом мировое сообщество вообще не знает, что творится, например, в профессиональном спорте США. Это известные всему миру Национальная баскетбольная, бейсбольная, хоккейная лиги. Тысячи знаменитых спортсменов, бизнес на триллионы долларов, культовые соревнования. И всю эту цветущую сложность американский антидопинговый комитет USADA не контролирует от слова совсем.У каждой лиги есть своя организация, которая вроде бы следит за применением допинга, однако деньги там крутятся такие, что никто никого на запрещенных веществах не ловит. Себе дороже. В 2012 году гендиректор WADA Дэвид Хауман публично критиковал НБА (Национальную баскетбольную ассоциацию) за "пробелы" в контроле за допингом. Он даже предложил легендарным баскетболистам сдать анализы на гормон роста. Но все они величественно проигнорировали эту идею.Если уж говорить о господдержке допинга, то о проблемах американских спортсменов в США отлично знают на самом верху. Это именно системные процессы, они только усугубляются из поколения в поколение, калеча десятки тысяч детей и молодых людей. И нет, это не домыслы российской пропаганды. Давайте заслушаем президента США.Это цитата из выступления Джо Байдена — в 2008 году он был сенатором США от штата Делавэр и вот так вот темпераментно выступал перед коллегами, призывая их ратифицировать Международную конвенцию о борьбе против допинга.Как видим, американские власти полностью в курсе того, что творится в американском спорте. Однако ловить нарушителей антидопингового законодательства они хотят почему-то в России. Кафка отдыхает.
https://rsport.ria.ru/20210722/wada-1742301183.html
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спорт, авторы, олимпийские игры, токио, сша, легкая атлетика, русада, usada, россия
08:00 27.08.2021 (обновлено: 08:06 27.08.2021)
 

США объявляют российскому спорту "войну без границ"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) во время парада атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Вы думали, что, успешно выступив на токийской Олимпиаде и пройдя жесточайший допинг-контроль, российские спортсмены решили все свои проблемы? Увы, нет. Похоже, проблемы для нашего спорта только начинаются.
Американские конгрессмены выкатили новый законопроект, по сравнению с которым даже сюрреалистический "Акт Родченкова" выглядит цветочками. "Золотой акт", творение Хельсинкской комиссии конгресса США, предлагает приравнять нарушения в плане допинга к тяжким уголовным преступлениям — отмыванию денег и рэкету.
Конгресс ВАДА - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 00:37
США готовы выплатить WADA более половины годового взноса
Если закон будет принят, сферой его применения станет весь мир. Спецслужбы США будут искать "организаторов допинговых схем" на любых международных спортивных соревнованиях, в которых принимает участие хотя бы один американский атлет, которые спонсирует хотя бы одна американская фирма или транслирует хотя бы одна американская телекомпания.
Пакет законов против отмывания денег и рэкета (RICO) был принят в Штатах в 1970 году для борьбы с мафией. Он предполагает, что подозреваемых в этих преступлениях можно прослушивать, следить за ними, использовать материалы прослушки в суде. RICO задействовали, чтобы приземлить на нары крестных отцов Нью-Йорка и продажных полицейских Лос-Анджелеса и Ки-Уэста. Многие из них до сих пор мотают свои "срока огромные".
"Золотой акт" — как и "Акт Родченкова" — полностью экстерриториален. Он предполагает, что американские спецслужбы будут по всему миру охотиться за гражданами других стран. Следить за ними, прослушивать, запрашивать арест и экстрадицию в США, блокировать банковские счета. А также проводить некие загадочные "спецоперации". Тут даже не хочется предполагать, что имеют в виду американские партнеры.
Спортсменка во время тренировки - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 19:39
Россияне в водных видах спорта чаще всех сдавали допинг-тесты перед ОИ
Никто не скрывает, против кого именно направлен этот закон. "Для таких авторитарных стран, как Россия, допинг остается асимметричным оружием, с помощью которого она нарушает закон", — заявил соавтор "Золотого акта", член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.
Сопредседатель Хельсинкской комиссии конгрессмен Стив Коэн объяснил, что необходимость законопроекта доказывают жалобы американских атлетов на Олимпиаде в Токио. "Наши спортсмены подозревают, что допинг продолжают использовать", — сказал Коэн.
Это явная отсылка к нытью американского пловца Райана Мерфи, у которого наш Евгений Рылов вырвал золото на дистанции 200 метров на спине. "Ну, не знаю, было ли тут все чисто на 100 процентов", — заявил в Токио проигравший. Потом на ту же тему стала выступать его коллега по сборной Лили Кинг. "Тут (на Олимпиаде. — Прим. ред.) много людей, которых здесь быть не должно", — сказала она.
Табличка Национальной антидопинговой организации РУСАДА на здании в Москве, где прошла пресс-конференция, посвященная итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 11:31
Лавров: РУСАДА добивается универсального подхода ко всем странам
Абсурд ситуации просто зашкаливает. И WADA, и МОК уже не раз подтверждали, что никаких запрещенных веществ у российских победителей найдено не было. Они просто боролись и честно выиграли. Но проигравшие американцы не могут с этим смириться, и вот — кличут на подмогу своих силовиков, хорошо, что пока не армию.
Почему бы тогда просто не выдавать олимпийские медали в Госдепе — исключительно американским гражданам, разумеется? Или подгонять к береговой границе страны — организатора какого-нибудь чемпионата — авианосец с полным сопровождением? Чтобы с него приглядывали, не обижают ли американских спортсменов. Типа — кто-кто у вас там победил на шестой дорожке? Русский? Точно? Не-е-е… Вы лучше пересчитайте.
Особый накал безумию придает то, что абсолютно все громкие допинговые скандалы последнего времени связаны с американскими спортсменами. Бегунью Ша'Карри Ричардсон только что отстраняли из-за марихуаны. Гимнастка Симона Байлз не смогла выступить на Олимпиаде, потому что ей не подвезли риталин. Три года назад дисквалифицировали за допинг легендарного пловца, многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Райана Лохте. А помните знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга, всю свою карьеру просидевшего на кортикостероидах?
Витольд Банька - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 21:06
"Господдержки допинга нет": глава WADA — о ситуации с допингом в России
Это только самые громкие скандалы. Но при этом мировое сообщество вообще не знает, что творится, например, в профессиональном спорте США. Это известные всему миру Национальная баскетбольная, бейсбольная, хоккейная лиги. Тысячи знаменитых спортсменов, бизнес на триллионы долларов, культовые соревнования. И всю эту цветущую сложность американский антидопинговый комитет USADA не контролирует от слова совсем.
У каждой лиги есть своя организация, которая вроде бы следит за применением допинга, однако деньги там крутятся такие, что никто никого на запрещенных веществах не ловит. Себе дороже. В 2012 году гендиректор WADA Дэвид Хауман публично критиковал НБА (Национальную баскетбольную ассоциацию) за "пробелы" в контроле за допингом. Он даже предложил легендарным баскетболистам сдать анализы на гормон роста. Но все они величественно проигнорировали эту идею.
Теннис - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:33
Американская теннисистка временно отстранена из-за допинга
Если уж говорить о господдержке допинга, то о проблемах американских спортсменов в США отлично знают на самом верху. Это именно системные процессы, они только усугубляются из поколения в поколение, калеча десятки тысяч детей и молодых людей. И нет, это не домыслы российской пропаганды. Давайте заслушаем президента США.

"Американские спортсмены на всех уровнях — и профессионалы, и любители, и те, кто представляет университетский спорт <…> — все они не могут устоять перед искушением использовать стероиды или другие запрещенные вещества <…> Особенно велико давление на самом высоком уровне, там, где нужно застолбить место в сборной <…> потому что ты приходишь в раздевалку и видишь соперника, который набрал за лето 20 фунтов (девять килограммов. — Прим. ред.) мышечной массы, и думаешь: эй, минуточку, я тоже должен так делать, иначе он получит мое место в сборной <…> Это гигантская проблема…"

Это цитата из выступления Джо Байдена — в 2008 году он был сенатором США от штата Делавэр и вот так вот темпераментно выступал перед коллегами, призывая их ратифицировать Международную конвенцию о борьбе против допинга.
Как видим, американские власти полностью в курсе того, что творится в американском спорте. Однако ловить нарушителей антидопингового законодательства они хотят почему-то в России. Кафка отдыхает.
Сборная России по синхронному плаванию - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:41
Покровская: на Олимпиаде доказали, что Россию безосновательно наказали
 
СпортАвторыОлимпийские игрыТокиоСШАЛегкая атлетикаРУСАДАUSADAРоссия
 
 
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