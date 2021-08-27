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Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев - РИА Новости, 27.08.2021
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
США предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:21
2021-08-27T10:21
2021-08-27T15:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, это сделано, чтобы ускорить процесс эвакуации людей из Афганистана. Но эти действия вызвали недовольство со стороны некоторых законодателей и военных.По мнению источника Politico в Минобороны, такой шаг представляет опасность для жизни этих людей.Президент Джо Байден накануне заявил, что не располагает точной информацией, подтверждающей наличие таких списков. Тем не менее он отметил, что американские военные связывались с талибами для пропуска некоторых граждан.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американских войск из Афганистана "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к новым властям источника, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с миссиями разных стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
10:21 27.08.2021 (обновлено: 15:06 27.08.2021)
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
Politico: США передали Талибану* список граждан для эвакуации, тем самым подставив их
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США
предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico
со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, это сделано, чтобы ускорить процесс эвакуации людей из Афганистана. Но эти действия вызвали недовольство со стороны некоторых законодателей и военных.
По мнению источника Politico в Минобороны, такой шаг представляет опасность для жизни этих людей.
"Они просто занесли всех этих афганцев в расстрельный список", — сказал он.
Президент Джо Байден
накануне заявил, что не располагает точной информацией, подтверждающей наличие таких списков. Тем не менее он отметил, что американские военные связывались с талибами для пропуска некоторых граждан.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американских войск из Афганистана "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула.
Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к новым властям источника, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с миссиями разных стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.