Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/spisok-1747464050.html
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев - РИА Новости, 27.08.2021
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
США предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:21
2021-08-27T15:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, это сделано, чтобы ускорить процесс эвакуации людей из Афганистана. Но эти действия вызвали недовольство со стороны некоторых законодателей и военных.По мнению источника Politico в Минобороны, такой шаг представляет опасность для жизни этих людей.Президент Джо Байден накануне заявил, что не располагает точной информацией, подтверждающей наличие таких списков. Тем не менее он отметил, что американские военные связывались с талибами для пропуска некоторых граждан.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американских войск из Афганистана "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к новым властям источника, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с миссиями разных стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/nagrada-1747447678.html
https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3ecce3f990aa6d7200383a6479f417f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
10:21 27.08.2021 (обновлено: 15:06 27.08.2021)
 
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев

Politico: США передали Талибану* список граждан для эвакуации, тем самым подставив их

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США предоставили Талибану* список американских и афганских граждан, которых намерены вывезти из Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, это сделано, чтобы ускорить процесс эвакуации людей из Афганистана. Но эти действия вызвали недовольство со стороны некоторых законодателей и военных.
Доллары - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 04:27Захват власти в Афганистане талибами
NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
По мнению источника Politico в Минобороны, такой шаг представляет опасность для жизни этих людей.

"Они просто занесли всех этих афганцев в расстрельный список", — сказал он.

Президент Джо Байден накануне заявил, что не располагает точной информацией, подтверждающей наличие таких списков. Тем не менее он отметил, что американские военные связывались с талибами для пропуска некоторых граждан.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американских войск из Афганистана "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к новым властям источника, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с миссиями разных стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 09:48
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния