https://ria.ru/20210827/soderbergh-1747314897.html
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max - РИА Новости, 27.08.2021
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max
HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:53
2021-08-27T02:53
2021-08-27T02:53
культура
стивен содерберг
новости культуры
кино и сериалы
нью-йорк (город)
hbo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783254_0:0:2254:1268_1920x0_80_0_0_fd4bf419cce2f64b4dd5098e68aa88ec.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. Шоу будет состоять из шести эпизодов. В них расскажут о расследовании неудачного похищения, после которого начинают всплывать давние секреты, связывающие персонажей сериала — жителей современного Нью-Йорка. Содерберг и Соломон также будут исполнительными продюсерами вместе с Кейси Сильвером. Ранее трио разработало еще несколько проектов для HBO, среди которых детективный триллер "Без резких движений" (2021 год) и шестисерийный телесериал "Мозаика" (2018 год). Дата выхода нового шоу пока не объявлена.
https://ria.ru/20210720/thelastofus-1741830260.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783254_178:0:2167:1492_1920x0_80_0_0_8bc60fe0449f4c4928e9fe83233b77a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен содерберг, новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), hbo