https://ria.ru/20210827/soderbergh-1747314897.html

Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max

Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max - РИА Новости, 27.08.2021

Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max

HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T02:53

2021-08-27T02:53

2021-08-27T02:53

культура

стивен содерберг

новости культуры

кино и сериалы

нью-йорк (город)

hbo

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. Шоу будет состоять из шести эпизодов. В них расскажут о расследовании неудачного похищения, после которого начинают всплывать давние секреты, связывающие персонажей сериала — жителей современного Нью-Йорка. Содерберг и Соломон также будут исполнительными продюсерами вместе с Кейси Сильвером. Ранее трио разработало еще несколько проектов для HBO, среди которых детективный триллер "Без резких движений" (2021 год) и шестисерийный телесериал "Мозаика" (2018 год). Дата выхода нового шоу пока не объявлена.

https://ria.ru/20210720/thelastofus-1741830260.html

нью-йорк (город)

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стивен содерберг, новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), hbo