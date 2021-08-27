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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/soderbergh-1747314897.html
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max - РИА Новости, 27.08.2021
Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max
HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:53
2021-08-27T02:53
культура
стивен содерберг
новости культуры
кино и сериалы
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider. Шоу будет состоять из шести эпизодов. В них расскажут о расследовании неудачного похищения, после которого начинают всплывать давние секреты, связывающие персонажей сериала — жителей современного Нью-Йорка. Содерберг и Соломон также будут исполнительными продюсерами вместе с Кейси Сильвером. Ранее трио разработало еще несколько проектов для HBO, среди которых детективный триллер "Без резких движений" (2021 год) и шестисерийный телесериал "Мозаика" (2018 год). Дата выхода нового шоу пока не объявлена.
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стивен содерберг, новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), hbo
02:53 27.08.2021
 

Режиссер "Заражения" снимет криминальный мини-сериал для HBO Max

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Стивен Содерберг
Режиссёр Стивен Содерберг - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. HBO Max заказал режиссеру Стивену Содербергу и сценаристу Эду Соломону криминальный мини-сериал "Full Circle" ("Полный круг"), сообщает Collider.
Шоу будет состоять из шести эпизодов. В них расскажут о расследовании неудачного похищения, после которого начинают всплывать давние секреты, связывающие персонажей сериала — жителей современного Нью-Йорка.
"Даже по стандартам Эда — это сложная история, которая одновременно динамичная и интимная, — прокомментировал Содерберг. — Наша задача сейчас — собрать отличный актерский состав и убедиться в том, что все выполняем на том уровне, которого заслуживает сценарий".
Содерберг и Соломон также будут исполнительными продюсерами вместе с Кейси Сильвером. Ранее трио разработало еще несколько проектов для HBO, среди которых детективный триллер "Без резких движений" (2021 год) и шестисерийный телесериал "Мозаика" (2018 год).
Дата выхода нового шоу пока не объявлена.
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