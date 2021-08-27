https://ria.ru/20210827/sobyanin-1747587842.html

Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города

Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города - РИА Новости, 27.08.2021

Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города

Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:25

2021-08-27T19:25

2021-08-27T20:28

общество

москва

сергей собянин

винзавод

роскино

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями креативной индустрии."Экономика города претерпевает серьёзные изменения. Москва была промышленным городом на 80%. А сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна. Сейчас вы ничего не продадите, если не будет красивой упаковки, подачи, вы не сможете никакую услугу продать на конкурентном рынке без интересной подачи", - сказал мэр.Москва будет одним из креативных лидеров мира, заявил мэр Сергей Собянин на форуме "Российская креативная неделя".Мэр отметил, что в Москве 14 тысяч гектаров промзон, и половина из них - это складские помещения и металлобазы."Мы сейчас начали проект по комплексной реорганизации - по сути дела, это один из самых масштабных проектов по реорганизации города. И точно мы промышленными предприятиями все там не уставим", — отметил Собянин.По его словам, для креативной индустрии, музейного и съемочного пространства, а также IT в Москве есть огромный спектр возможностей."Огромный вопрос в спросе. Мы сделаем предложения, вопрос в инвесторах, желании этим заниматься", — добавил Собянин.Комментируя предложение по развитию в городе креативных пространств и креативных кластеров, озвученное основателем фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьей Троценко, мэр сообщил, что у города очень много промышленных и заброшенных территорий, где "наверное, что-то можно придумать интересное для горожан, креативное", отметив, что инициатива должна исходить от отрасли. В свою очередь власти готовы поддержать предложения.Как отметила в разговоре с мэром глава Роскино Евгений Маркова, за последние три года индустрия кино и анимации, в том числе с поддержкой властей Москвы, добилась больших результатов. В том числе, поддержка Москвы оказала большой вклад в продвижение российского кино на мировой рынке. При этом, она выразила надежду на то, что Москва станет знаковой площадкой для проведения съёмок.В свою очередь, мэр сообщил, что власти Москвы готовы поддерживать киноиндустрию и проведение съёмок в городе. "Мы много обсуждали эти проекты и поддержку такого рода с режиссёрами, продюсерами, но, если Роскино и Минкультуры запустит эту систему, мы готовы вас поддержать на треть", - сказал Собянин.При этом он напомнил, что в Москве уже два года работает система грантовой поддержки кинокомпаний, которые в своих картинах показывают образ Москвы.Также Собянин отметил важность отрасли дизайна для города."Дизайнеры участвуют в оформлении города, его благоустройства, создают среду, в которой работают творческие люди, им хочется такой общественной среды открытой, интересной, разнообразной, удобной, и это, конечно, задача города, городских властей - создавать такую среду мирового уровня, чтобы мы гордились и нам было интересно в городе жить", - сказал мэр.Он также отметил, что представители креативной индустрии составляют значительную часть горожан.

https://ria.ru/20210826/sobyanin-1747289848.html

https://realty.ria.ru/20210826/misis-1747293256.html

https://ria.ru/20210826/sobyanin-1747289520.html

https://ria.ru/20210812/moskva-1745479152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, сергей собянин, винзавод, роскино