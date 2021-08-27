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Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города
Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города - РИА Новости, 27.08.2021
Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города
Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:25
2021-08-27T20:28
общество
москва
сергей собянин
винзавод
роскино
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями креативной индустрии."Экономика города претерпевает серьёзные изменения. Москва была промышленным городом на 80%. А сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна. Сейчас вы ничего не продадите, если не будет красивой упаковки, подачи, вы не сможете никакую услугу продать на конкурентном рынке без интересной подачи", - сказал мэр.Москва будет одним из креативных лидеров мира, заявил мэр Сергей Собянин на форуме "Российская креативная неделя".Мэр отметил, что в Москве 14 тысяч гектаров промзон, и половина из них - это складские помещения и металлобазы."Мы сейчас начали проект по комплексной реорганизации - по сути дела, это один из самых масштабных проектов по реорганизации города. И точно мы промышленными предприятиями все там не уставим", — отметил Собянин.По его словам, для креативной индустрии, музейного и съемочного пространства, а также IT в Москве есть огромный спектр возможностей."Огромный вопрос в спросе. Мы сделаем предложения, вопрос в инвесторах, желании этим заниматься", — добавил Собянин.Комментируя предложение по развитию в городе креативных пространств и креативных кластеров, озвученное основателем фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьей Троценко, мэр сообщил, что у города очень много промышленных и заброшенных территорий, где "наверное, что-то можно придумать интересное для горожан, креативное", отметив, что инициатива должна исходить от отрасли. В свою очередь власти готовы поддержать предложения.Как отметила в разговоре с мэром глава Роскино Евгений Маркова, за последние три года индустрия кино и анимации, в том числе с поддержкой властей Москвы, добилась больших результатов. В том числе, поддержка Москвы оказала большой вклад в продвижение российского кино на мировой рынке. При этом, она выразила надежду на то, что Москва станет знаковой площадкой для проведения съёмок.В свою очередь, мэр сообщил, что власти Москвы готовы поддерживать киноиндустрию и проведение съёмок в городе. "Мы много обсуждали эти проекты и поддержку такого рода с режиссёрами, продюсерами, но, если Роскино и Минкультуры запустит эту систему, мы готовы вас поддержать на треть", - сказал Собянин.При этом он напомнил, что в Москве уже два года работает система грантовой поддержки кинокомпаний, которые в своих картинах показывают образ Москвы.Также Собянин отметил важность отрасли дизайна для города."Дизайнеры участвуют в оформлении города, его благоустройства, создают среду, в которой работают творческие люди, им хочется такой общественной среды открытой, интересной, разнообразной, удобной, и это, конечно, задача города, городских властей - создавать такую среду мирового уровня, чтобы мы гордились и нам было интересно в городе жить", - сказал мэр.Он также отметил, что представители креативной индустрии составляют значительную часть горожан.
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общество, москва, сергей собянин, винзавод, роскино
19:25 27.08.2021 (обновлено: 20:28 27.08.2021)
 
Собянин назвал креативную отрасль важным элементом для развития города

Мэр Собянин: у нас 130 промзон, которые входят в программу реконструкций территорий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями креативной индустрии.
"Экономика города претерпевает серьёзные изменения. Москва была промышленным городом на 80%. А сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна. Сейчас вы ничего не продадите, если не будет красивой упаковки, подачи, вы не сможете никакую услугу продать на конкурентном рынке без интересной подачи", - сказал мэр.
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26 августа, 09:11
Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса
Москва будет одним из креативных лидеров мира, заявил мэр Сергей Собянин на форуме "Российская креативная неделя".
"Создав общественное пространство, комфортную, интересную современную городскую среду, точно придет и креативная индустрия в этот город. И вот среди огромного количества людей, инфраструктуры, городской среды, конечно, дает нам потенциал уверенность, что Москва будет одним из креативных лидеров мира", — сказал он.
Мэр отметил, что в Москве 14 тысяч гектаров промзон, и половина из них - это складские помещения и металлобазы.
"Мы сейчас начали проект по комплексной реорганизации - по сути дела, это один из самых масштабных проектов по реорганизации города. И точно мы промышленными предприятиями все там не уставим", — отметил Собянин.
По его словам, для креативной индустрии, музейного и съемочного пространства, а также IT в Москве есть огромный спектр возможностей.
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"Огромный вопрос в спросе. Мы сделаем предложения, вопрос в инвесторах, желании этим заниматься", — добавил Собянин.
Комментируя предложение по развитию в городе креативных пространств и креативных кластеров, озвученное основателем фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьей Троценко, мэр сообщил, что у города очень много промышленных и заброшенных территорий, где "наверное, что-то можно придумать интересное для горожан, креативное", отметив, что инициатива должна исходить от отрасли. В свою очередь власти готовы поддержать предложения.
"У нас город очень динамичный, эти процессы должны протекать быстро - от идеи до реализации должны проходить не десятилетия, а месяцы или годы. И во многом это будет зависеть от вашей инициативы и ваших коллег, которые в этих отраслях работают. Но мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в программу реконструкций территорий, и мы должны спланировать, где будет жильё, где будет промышленность, где будут креативные кластеры и то, что необходимо горожанам. Но мы должны видеть вашу идею, мы навязать ее не можем, это должна быть ваша инициатива", - сказал мэр.
Как отметила в разговоре с мэром глава Роскино Евгений Маркова, за последние три года индустрия кино и анимации, в том числе с поддержкой властей Москвы, добилась больших результатов. В том числе, поддержка Москвы оказала большой вклад в продвижение российского кино на мировой рынке. При этом, она выразила надежду на то, что Москва станет знаковой площадкой для проведения съёмок.
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В свою очередь, мэр сообщил, что власти Москвы готовы поддерживать киноиндустрию и проведение съёмок в городе. "Мы много обсуждали эти проекты и поддержку такого рода с режиссёрами, продюсерами, но, если Роскино и Минкультуры запустит эту систему, мы готовы вас поддержать на треть", - сказал Собянин.
При этом он напомнил, что в Москве уже два года работает система грантовой поддержки кинокомпаний, которые в своих картинах показывают образ Москвы.
Также Собянин отметил важность отрасли дизайна для города.
"Дизайнеры участвуют в оформлении города, его благоустройства, создают среду, в которой работают творческие люди, им хочется такой общественной среды открытой, интересной, разнообразной, удобной, и это, конечно, задача города, городских властей - создавать такую среду мирового уровня, чтобы мы гордились и нам было интересно в городе жить", - сказал мэр.
Он также отметил, что представители креативной индустрии составляют значительную часть горожан.
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