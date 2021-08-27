https://ria.ru/20210827/sobaka-1747506255.html
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье - РИА Новости, 27.08.2021
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на семилетнего мальчика в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:29
2021-08-27T13:29
2021-08-27T15:39
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на семилетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщается на сайте СК России.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в Дмитрове, с полученными травмами ребенка госпитализировали. Надзорное ведомство начало проверку, а СК возбудил дело о халатности."Председатель СК России запросил от руководителя ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в деревне Никольское Дмитровского городского округа (ч.1 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.По данным следствия, 25 августа на семилетнего мальчика напали бродячие собаки, после чего его госпитализировали. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20210825/sobaki-1747127204.html
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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:29 27.08.2021 (обновлено: 15:39 27.08.2021)
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Главе СК доложат по делу о нападении собак на семилетнего мальчика в Подмосковье