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Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье - РИА Новости, 27.08.2021
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на семилетнего мальчика в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:29
2021-08-27T15:39
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на семилетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщается на сайте СК России.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в Дмитрове, с полученными травмами ребенка госпитализировали. Надзорное ведомство начало проверку, а СК возбудил дело о халатности."Председатель СК России запросил от руководителя ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в деревне Никольское Дмитровского городского округа (ч.1 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.По данным следствия, 25 августа на семилетнего мальчика напали бродячие собаки, после чего его госпитализировали. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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дмитров
московская область (подмосковье)
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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:29 27.08.2021 (обновлено: 15:39 27.08.2021)
 
Главе СК доложат о ходе дела о нападении собак на мальчика в Подмосковье

Главе СК доложат по делу о нападении собак на семилетнего мальчика в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на семилетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщается на сайте СК России.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в Дмитрове, с полученными травмами ребенка госпитализировали. Надзорное ведомство начало проверку, а СК возбудил дело о халатности.
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"Председатель СК России запросил от руководителя ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в деревне Никольское Дмитровского городского округа (ч.1 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 августа на семилетнего мальчика напали бродячие собаки, после чего его госпитализировали. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
 
ПроисшествияДмитровМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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